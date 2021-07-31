



С января 2021 года внешний госдолг уменьшился на $100 млн, а внутренний госдолг, напротив, прибавил 1,7 млрд рублей. Смотрим, как менялся госдолг Беларуси с начала года в материале Myfin.by.





Внешний госдолг увеличился за прошлый месяц после перечисления $500 млн со стороны России. Одновременно с этим пришло $27,2 млн от МБРР (Международный банк реконструкции и развития), еще по $1 млн добавили банки Китая и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Основной источник внешних займов в этом году – правительство России. С начала года нашей стране выдано $629 млн от РФ. При этом погашено за это же время российских долгов на $364,5 млн, Евразийский фонд стабилизации и развития получил от нашей страны $238,5 млн, а еще $214,4 млн выплачено банкам Китая.





По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $0,5 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1973 внешнего госдолга.





Внутренний госдолг прибавил 2,2 млрд рублей по сравнению с 1 июля 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2470 на каждого белоруса.





Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-июнь выплачено около трети – $881,2 млн.







