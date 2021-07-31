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Внешний госдолг Беларуси растет: деньги дают Россия, Китай и европейские банки

Госдолг Беларуси на 1 июля 2021 вырос до 58,2 млрд рублей. При этом внешний госдолг прибавил $400 млн и теперь достиг $18,5 млрд, а внутренний – остался без изменений на уровне 11,5 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов Беларуси.


С января 2021 года внешний госдолг уменьшился на $100 млн, а внутренний госдолг, напротив, прибавил 1,7 млрд рублей. Смотрим, как менялся госдолг Беларуси с начала года в материале Myfin.by.

Внешний госдолг увеличился за прошлый месяц после перечисления $500 млн со стороны России. Одновременно с этим пришло $27,2 млн от МБРР (Международный банк реконструкции и развития), еще по $1 млн добавили банки Китая и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Основной источник внешних займов в этом году – правительство России. С начала года нашей стране выдано $629 млн от РФ. При этом погашено за это же время российских долгов на $364,5 млн, Евразийский фонд стабилизации и развития получил от нашей страны $238,5 млн, а еще $214,4 млн выплачено банкам Китая.

По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $0,5 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1973 внешнего госдолга.

Внутренний госдолг прибавил 2,2 млрд рублей по сравнению с 1 июля 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей внутреннего государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2470 на каждого белоруса.

Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-июнь выплачено около трети – $881,2 млн.
Источник: Владимир Лужнёв
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