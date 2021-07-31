



Это уникальная, замечательная страница в многовековой истории России. Ельцин, министры и депутаты того времени могут законно гордиться таким величайшим актом. Кстати, никто и никогда добрым словом не вспоминает приватизацию квартир. В календарях нет такой памятной даты, — говорится по этому поводу в издании Дьяченко «От Ельцина до Путина. И обратно».





Также бывший зять первого президента России ответил, пишет news.ru, что в 1991 году Ельцин подписал указ о земельной реформе. И все члены колхозов и совхозов получили право на земельный и имущественный пай. Собственниками таких паёв стали 12 млн человек.





Не все распорядились своими паями по-хозяйски. Кто-то продал их за бутылку водки. Были разные конфликты. Но опять же — паи были бесплатными. В кои-то веки государство что-то дало своим гражданам, а не забрало у них, — написал Дьяченко.





Ранее бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко назвал имена тех, кто, по его мнению, предал в своё время первого российского президента. Это режиссёр Никита Михалков, который вначале был соратником Ельцина, а после радикально поменял свои взгляды насчёт правления главы государства.











