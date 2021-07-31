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У Malanki может появиться конкурент. Оператором сети электрозарядных станций планирует стать еще один "игрок"

ОАО "Витязь" планирует создать и развивать собственную сеть электрозарядных станций.



Об этом со ссылкой на генерального директора акционерного общества Геннадия Азарова сообщает БЕЛТА.

Предприятие разрабатывает и с 2017 года освоило производство электрозарядных станций (ЭЗС) для электротранспорта. По этой теме сотрудничает с национальным оператором зарядной инфраструктуры РУП "ПО "Белоруснефть". Параллельно с поставкой продукции под брендом Malanka витебский производитель реализует пилотный проект по созданию собственной сети электрозарядки. "В ближайшей перспективе "Витязь" намерен развивать это направление в качестве самостоятельного вида деятельности. Это позволит прежде всего диверсифицировать продуктовый портфель компании и расширить источники формирования выручки", – отметил Геннадий Азаров. Кроме того, появление в Беларуси второго оператора сети будет способствовать формированию в стране развитой инфраструктуры ЭЗС, обеспечивающей предоставление доступных услуг по зарядке электромобилей с удобным местоположением, что станет дополнительным стимулом перехода на экологический транспорт.

В рамках пилотного проекта на "Витязе" рядом с транспортной проходной оборудована и оформлена специализированная площадка. На ней установлены быстрая зарядная станция на 50 кВт и две медленные "зарядки" по 22 кВт, позволяющие зарядить сразу несколько электромобилей в различных режимах. На данном этапе площадка работает в тестовом режиме, так что зарядить электромобиль все желающие могут бесплатно. Кроме того, предприятие разработало и тестирует собственное мобильное приложение, с помощью которого можно будет воспользоваться сервисом и оплатить его. В перспективе после завершения тестовой эксплуатации и перехода на возмездное оказание услуги стоимость сеанса зарядки в сети "Витязя" на первом этапе может быть дешевле, чем у национального оператора, предположил Геннадий Азаров.

В 2021 году витебский производитель планирует создать две собственные электрозарядные площадки в Витебске, а также несколько подобных объектов в спальных районах Минска. Первоначально сеть будет развиваться под материнским брендом, в дпльнейшем Геннадий Азаров не исключил возможность разработки отдельного товарного знака под новое направление бизнеса компании.

Кроме того, в ходе работ по совершенствованию существующих и освоению новых моделей ЭЗС на предприятии проходит испытания и сертификацию супербыстрая зарядная станция на 200 кВт. Ее постановка на серийное производство запланирована до конца 2021 года. Еще один проект "Витязь" готовит к реализации совместно с ПО "Белоруснефть". Он предполагает создание универсального комплекса мощностью до 350 кВт, позволяющего одновременно и оперативно заряжать несколько электромобилей и электробус. Проект технологически сложный и финансово емкий.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010-м предприятие акционировано с 100-процентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает около 20 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. На предприятии трудятся более 1,2 тыс. человек.
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