+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На сырьевой базе Светлогорского ЦКК целесообразно создать производственный кластер - Головченко

Премьер-министр Роман Головченко отметил, что продукция завода сульфатной беленой целлюлозы востребована в Беларуси и за рубежом.


На сырьевой базе Светлогорского ЦКК целесообразно создать производственный кластер. Такой ориентир обозначил в беседе с журналистами премьер-министр Роман Головченко при посещении ОАО "Светлогорский ЦКК", передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко отметил, что продукция завода сульфатной беленой целлюлозы востребована в Беларуси и за рубежом. "Но все же это сырье, пусть и качественное. Наша задача - на своей территории из этого сырья получать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Важно самим зарабатывать на нашем конкурентном преимуществе - сырьевом", - подчеркнул он.

В этом плане актуально создание производства так называемой крафтовой бумаги из целлюлозы. "Сейчас это востребованный вид упаковки. Рынок стремительно меняется: бумага и упаковка из нее вытесняют пластик. К тому же в разных странах растет культура гигиены, соответственно увеличивается потребность в санитарно-гигиенических изделиях. Важно правильно оценить и понять это направление. Мы экспортируем много бумаги, из которой производится прочная упаковка - мешки для цемента, к примеру. Поэтому предприятием прорабатывается проект создания на своей площадке нового производства. Решение уже принято, сейчас надо связать финансовые и юридические аспекты", - сказал Роман Головченко.

На перспективу премьер-министр видит создание кластера при Светлогорском ЦКК. По его словам, нужно окружить производителя более мелкими предприятиями частной и государственной формы собственности. Они будут выпускать кастомизированную продукцию малыми и средними партиями под заказчика на базе основного сырья - беленой и небеленой целлюлозы. Ориентир как на внутренний рынок, так и на экспорт.

"К примеру, мы должны полностью обеспечить свой рынок санитарно-гигиеническими изделиями - разного вида салфетками, подгузниками и др. Ранее просто физически не было возможности организовывать здесь подобные производства. Сейчас, когда предприятие вышло на хорошие обороты и скоро выйдет на полную мощность, недостатка в сырье нет", - резюмировал он.

Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" - одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса, входит в состав концерна "Беллесбумпром". Доля государства в уставном фонде составляет 97,53%.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]