Белорусам пообещали доступное жилье и рост доходов на 20,2% за 5 лет
Александр Лукашенко вчера подписал Указ № 292, которым утвердил Программу социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы, сообщает официальный сайт президента. Основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%.
Основные положения были одобрены шестым Всебелорусским народным собранием.
В программе определены цели и задачи, приоритетные направления социально-экономического развития страны в целом и регионов на пятилетие, пишет Realt.by, а также ожидаемые результаты.
Главная цель пятилетки — это обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека.
В сообщении сказано, что развитие Беларуси будет основываться на таких приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, направленных на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом.
Все это будет достигаться путем решения наиболее актуальных вопросов: уровень доходов, занятость, доступное жилье, безопасный транспорт, доступные и качественные услуги в здравоохранении, образование, развитие регионов. Планируется, что основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%.
Для повышения качества государственного управления намечен переход к полноценной отраслевой политике: сделан акцент на разработку стратегий развития отраслей, продвижение интересов предприятий всех форм собственности, прежде всего на внешних рынках.
«Итогом реализации Программы станет качественно новый уровень экономического развития государства, и соответственно, благосостояния и качества жизни людей», — сказано в сообщении.
21:06 30/07/2021
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