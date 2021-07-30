+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Экономисты предлагают ЕС в одностороннем порядке упростить импорт услуг из Беларуси

Экономисты предлагают Евросоюзу в одностороннем порядке упростить импорт услуг из Беларуси. Это помогло бы добросовестному белорусскому бизнесу и занятым в сфере услуг белорусам гораздо больше, чем выделение прямой финансовой помощи, заявил, представляя данный механизм, директор Центра социально-экономических исследований CASE Belarus Серж Навродский в пятницу.


Суть предложения состоит в том, пишет Смартпресс, чтобы ЕС в течение 12 месяцев все услуги из Беларуси трактовал как услуги из стран-членов ЕС и их партнеров по зоне свободной торговли.  

Как констатировал Навродский, прямая финансовая поддержка честного белорусского бизнеса сильно ограничена в текущем политическом контексте, который усугубляется растущей напряженностью в политических отношениях между ЕС и Беларусью. И помогать так, как раньше, невозможно. Он напомнил, что ЕС заморозил прямую помощь государственным структурам; государственные банки находятся под европейскими санкциями; любая прямая помощь из-за границы скрупулезно контролируется правоохранительными органами.

"Экономисты исследовательского центра CASE Belarus предлагают ЕС рассмотреть возможность введения односторонних мер по устранению барьеров для услуг, происходящих из Беларуси и экспортируемых добросовестными компаниями на рынок ЕС. В отличие от прямой помощи, такое решение создаст дополнительные возможности белорусскому бизнесу для преодоления последствий непрекращающегося политического давления и пандемии Covid-19", - отметил он.

Навродский обратил внимание, что в 2020 году Беларусь экспортировала в ЕС услуг на $3,7 млрд. Это главным образом транспортные услуги (62% от всего экспорта в ЕС) и ІТ-услуги (21%). Ключевой потенциал для экспорта услуг эксперты CASE Belarus видят в таких секторах как строительство, IT, ремонтные услуги.

"Если ослабить барьеры в ключевых секторах, то речь может идти о дополнительных сотнях миллионов евро, заработанных белорусскими компаниями благодаря решению ЕС. Кроме прямых финансовых выгод от увеличения продаж, белорусские фирмы и белорусы, занятые в сфере услуг, получили бы больше возможностей работы в ЕС. Экономисты CASE Belarus предлагают выдавать бесплатные рабочие визы тем, кто пройдет регистрацию в специально созданной базе ЕС для белорусских фирм и индивидуальных предпринимателей.

Кто от этого выиграет


По мнению экономиста, ЕС получит от такого решения прямые выгоды. В частности, добросовестный белорусский бизнес получит новые контракты и увеличит региональную конкурентоспособность. Европейский рынок получит доступ к относительно квалифицированной рабочей силе из Беларуси и сможет взять под контроль трудовую миграцию из Беларуси, выдавая специальные бесплатные временные рабочие визы для выезжающих на заработки белорусов.  Кроме того, заметил эксперт, ЕС на практике покажет, а белорусы смогут оценить что значит быть частью единого европейского рынка.

Он допускает, что данным механизмом могут попытаться воспользоваться компании, попавшие под санкции ЕС. "Но ведение прозрачной базы данных должно помочь в решении этой ситуации", - полагает он.

Насколько это реально


По словам Навродского, с точки зрения международного торгового права, ни одно соглашение ни ЕС, ни Беларуси, не мешает Евросоюзу в одностороннем порядке ввести упрощения импорта белорусских услуг. "Отсутствие статуса у Беларуси как члена ВТО сейчас даже плюс, так как ЕС может в одностороннем порядке применить преференциальные меры", - заметил он.

Директор CASE Belarus уточнил, что эксперты центра провели консультации с европейскими экономистами и институтами. "В целом они подтвердили наши предположения, что это не является невозможным.  Поэтому в ближайшее время будем связываться с коллегами на экономическом уровне, в том числе Еврокомиссии, и убеждать их в том, что это возможно", - сказал Навродский.

При этом он заметил, что на решение ЕС могут повлиять политические факторы внутри ЕС, для принятия нужна политическая воля и одобрение всех 27 стран-членов ЕС, а также их четырех партнеров по зоне беспошлинной торговли. Могут повлиять также геополитические факторы, например, нежелание ЕС создавать зоны свободной торговли "под носом" у России. "Однако пример Армении, которая имеет подписанные соглашения о торговых преференциях и с ЕС, и с Россией, показывает, что Беларусь не будет уникальным случаем", - заметил он.

По оценке Навродского, при наличии политической воли в ЕС данный механизм может быть запущен в течение года-двух. "Если бы были как минимум двусторонние переговоры и запущены экспертные группы по выработке конкретных предложений, это уже был бы большой сигнал", - добавил он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]