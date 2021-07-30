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Лукашенко недоволен выводом дивидендос на Кипр

Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали негативно отозвался о выводе дивидендов белорусского бизнеса на Кипр.


Он заявил, пишет Office Life, что компания, которая стоит за онлайн-гипермаркетом 21vek, недоплатила белорусскому государству за 5 лет 850 тыс. рублей и за один год перевела почти $3 млн на Кипр.

Надо эту лазейку закрывать. Это Нацбанка касается и правительства. Надо посмотреть на наших айтишников. Деньги оттуда шли на эти дочерние в основном компании, и все ахали, охали: «Ах, IT», «У нас такие компании крупные» и прочее. А они открыли здесь дочерние компании и перечисляли им деньги, причем активно — в криптовалюте.
То есть фактически Лукашенко недоволен тем, что бизнес работает в Беларуси, а часть вырученных денег уходит за рубеж. Подобный вывод капитала не является секретом. Данные о том, что ряд крупных бизнесов имеет юрлица на Кипре и в других подобных юрисдикциях, находятся в открытом доступе. Например, недавно закрывшаяся розничная торговая сеть «Домашний» также имела головную структуру на Кипре.
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