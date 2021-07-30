По оценке Лукашенко, такие борцы с режимом засветились в неуплате налогов и схемах мошенничества в особо крупных размерах.





Александр Лукашенко обнародовал оперативную информацию о суммах ущерба, причиненного государству. В частности, компания «Белтяжмаш» обманула государство на 6,5 млн, «ТУТ БАЙ МЕДИА» — на 2,5 млн рублей, «Модум — наша косметика» — на 650 тыс., 21vek — 850 тыс. рублей.





Совокупный ущерб государству от этих компаний с августа 2020-го по июнь 2021-го оценивается в 30 млн рублей, пишет officelife.media.





По данным Лукашенко, марши пенсионеров были проплачены супругами Юркевичами — владельцами фирмы «Юркас».





В финансировании протестной деятельности глава государства также упрекнул владельца компании PandaDoc Микиту Микадо.





«Если бы то, что Микита Микадо творил в Беларуси за счет собственных денег, было в Америке, то за ним бы пришли, он бы штаны не успел надеть и ноутбук закрыть», — сказал Лукашенко.





Попал под критику и директор компании «Белтяжмаш» Онищенко, который хранил в депозитарии 23 кг золота, 15 кг серебра и $1,5 млн. А по месту жительства руководства компании «Модум — наша косметика» (Петренко, Лабковича, Скуратовича) при обыске обнаружено более $115 тыс., 7 тыс. евро, 25 тыс. рублей.