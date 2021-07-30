Что будет с ценами на такси после реформ на рынке?









Минтранс не видит предпосылок в глобальном изменении тарифов на поездки в такси в случае вступления в силу нового указа "Об автомобильных перевозках пассажиров", заявил в четверг журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина.





"Мы не планируем каких-то глобальных изменений по тарифам. К тому же они регулируются не государством, а перевозчиком. Но вопрос в том, что входит в стоимость одного километра у конкретного перевозчика. То есть если вы не платите налоги, не платите (отчисления - Sputnik) в ФСЗН, у вас по договору найма нет водителей, у вас в аренде транспортное средство, естественно у вас могут быть тарифы настолько малые, что предприятия, которые добросовестно выполняют все условия, просто не может работать на этом рынке", - сказал замминистра.





По его словам, пишет realbrest.by, если все перевозчики на рынке будут находиться в равных условиях, то и водителям не нужно будет работать по 12-16 часов в сутки, чтобы заработать среднемесячную зарплату по стране.









Как пояснила начальник управления транспорта, связи и информационных технологий МАРТ Алина Казаченок, рынок такси - достаточно конкурентный, и на данный момент там нет регулирования со стороны государства.





"Цены здесь складываются под воздействием спроса и предложения, и на них может влиять огромное количество факторов. В том числе нормы нового указа. Государство сегодня регулирует только социальные виды перевозок - автобусы, метро, железную дорогу. Такси не является социально значимым видом, поэтому цены на поездки в нем не регулируются", - пояснила она.

Передел рынка такси

Неделю назад Минтранс Беларуси вынес на общественное обсуждение проект указа "Об автомобильных перевозках пассажиров". Предусмотрено введение регистрационных карточек для такси – с ними уже использовать автомобиль в личных целях будет запрещено. В проекте указа говорится и о картах допуска у диспетчеров и водителей – без них нельзя будет работать.





Говорится в проекте и об иностранных перевозчиках – их деятельность будет продолжена в рамках законодательства Беларуси и правового поля.