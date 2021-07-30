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Что будет с ценами на такси после реформ на рынке?

По словам представителя МАРТ, цены на такси сегодня складываются исходя из спроса и предложения, а с введением норм нового указа они могут измениться.



Минтранс не видит предпосылок в глобальном изменении тарифов на поездки в такси в случае вступления в силу нового указа "Об автомобильных перевозках пассажиров", заявил в четверг журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина.

"Мы не планируем каких-то глобальных изменений по тарифам. К тому же они регулируются не государством, а перевозчиком. Но вопрос в том, что входит в стоимость одного километра у конкретного перевозчика. То есть если вы не платите налоги, не платите (отчисления - Sputnik) в ФСЗН, у вас по договору найма нет водителей, у вас в аренде транспортное средство, естественно у вас могут быть тарифы настолько малые, что предприятия, которые добросовестно выполняют все условия, просто не может работать на этом рынке", - сказал замминистра.

По его словам, пишет realbrest.by, если все перевозчики на рынке будут находиться в равных условиях, то и водителям не нужно будет работать по 12-16 часов в сутки, чтобы заработать среднемесячную зарплату по стране.


Как пояснила начальник управления транспорта, связи и информационных технологий МАРТ Алина Казаченок, рынок такси - достаточно конкурентный, и на данный момент там нет регулирования со стороны государства.

"Цены здесь складываются под воздействием спроса и предложения, и на них может влиять огромное количество факторов. В том числе нормы нового указа. Государство сегодня регулирует только социальные виды перевозок - автобусы, метро, железную дорогу. Такси не является социально значимым видом, поэтому цены на поездки в нем не регулируются", - пояснила она.

Передел рынка такси

Неделю назад Минтранс Беларуси вынес на общественное обсуждение проект указа "Об автомобильных перевозках пассажиров". Предусмотрено введение регистрационных карточек для такси – с ними уже использовать автомобиль в личных целях будет запрещено. В проекте указа говорится и о картах допуска у диспетчеров и водителей – без них нельзя будет работать.

Говорится в проекте и об иностранных перевозчиках – их деятельность будет продолжена в рамках законодательства Беларуси и правового поля.
Источник:  Сергей Романюк
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