С аукцина продадут один из корпусов «Вистана»





Согласно постановлению Совета министров от28 июля определена позиция государства по отчуждению находящегося в собственности открытого акционерного общества «Вистан» здания, пишут ННВ.





Изолированное помещение №36-9 на улице Димитрова будет продано с аукциона с начальной ценой не ниже 298 800 рублей.





В случае, если аукцион окажется безуспешным, начальную цену на заводской корпус могут снизить сначала на 20%, а затем — на 50%.