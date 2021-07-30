+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

С аукцина продадут один из корпусов «Вистана»

Правительство приняло решение продать один из корпусов завода «Вистан» в Витебске с аукциона.


Согласно постановлению Совета министров от28 июля определена позиция государства по отчуждению находящегося в собственности открытого акционерного общества «Вистан» здания, пишут ННВ.

Изолированное помещение №36-9 на улице Димитрова будет продано с аукциона с начальной ценой не ниже 298 800 рублей.

В случае, если аукцион окажется безуспешным, начальную цену на заводской корпус могут снизить сначала на 20%, а затем — на 50%.
Источник: Сяржук Серабро
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]