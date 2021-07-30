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"Не спыніць-не стрымаць": власти разрешили "разморозить" цены на молочные продукты

Продавцам, производителям и поставщикам разрешили до конца июля поднять цены на молоко.

"Не спыніць-не стрымаць": власти разрешили "разморозить" цены на молочные продукты
Об этом сообщает МАРТ. 

Ранее чиновники сначала заморозили рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на молочку, а потом установили потолок по росту ценю. Молоко и молочные продукты за январь-июнь в Беларуси подорожали на 1,7%. В целом инфляция за этот период составила 5,8%.

Молоко и молочные продукты входят в список социально значимых товаров. С 24 февраля (и до конца месяца) на него запрещали повышать цены. С 1 марта рост мог происходить не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок возможно по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Эта комиссия позволила выйти за коридор по росту цен на молочку для «компенсации роста затрат на производство (ввоз) и (или) реализацию». Повысить цены могут юрлица и ИП всех форм собственности. Сделать это можно до 31 августа.

Поднять цены можно на весь ассортимент молока, кефира, сметаны, творога жирного, творога нежирного, сыра твердого, полутвердого, масла животного. Рост цен не может превышать 4,9% к ценам на 28 февраля.
Источник: zerkalo.io
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