+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Нацбанк не дает подешеветь белорусскому рублю

Торги 30 июля завершились укреплением белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю. Корзина валют подешевела сразу на 0,36%.

Курс доллара упал на 0,0108 BYN до 2,4997 BYN/USD. Это уже третье снижение подряд, которое отбросило американца на минимум за 44 дня.

Курс евро снизился на 0,0056 BYN до 2,9741 BYN/EUR. Евро покинул максимум за 9 дней. 

Курс российского рубля обвалился на 0,0130 BYN до 3,4193 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей оставила максимум за две недели.

Итоги июля 2021 на валютном рынке Беларуси

Второй летний месяц завершился для белорусского рубля укреплением ко всем валютам:

курс доллара −0,0327 BYN (−1,29%);
курс евро −0,0375 BYN (−1,25%);
курс российского рубля −0,0514 BYN (−1,48%);
корзина валют −1,37%.

Московская биржа

На бирже в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара опустился на 5 копеек до 73,1388 RUB/USD — минимума за три недели.

Аналогичный курс евро поднялся на 15 копеек до 87,01 RUB/EUR.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]