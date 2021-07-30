Международный валютный фонд может предоставить Беларуси 950 миллионов долларов на борьбу с последствиями от пандемии. Офис Светланы Тихановской заявил о планах заблокировать эти средства до тех пор, пока в Беларуси не состоятся честные выборы.





Стоит ли лишать страну помощи в борьбе с пандемией, кто пострадает от этого в первую очередь? « Филин » обсудил с экспертами, как этот шаг может повлиять на экономику Беларуси, а также на репутацию оппозиции.





Политолог Валерий Карбалевич говорит, что деньги МВФ идут не на конкретные проекты борьбы с пандемией.





— Они просто даются государству и правительство использует его так, как считает нужным. Поэтому утверждать, что эти деньги предназначались на борьбу с ковидом, а оппозиция их отобрала, не совсем корректно.





Насчет репутации демократических сил. Те, кто смотрит и верит телевизору, те будут верить и дальше. Если судить по тому, что говорит госпропаганда, то сегодня журналисты — это террористы, у которых проводят обыски и которых арестовывают. Исходя из этого, оппонентам режима вообще нет места в этом мире, в этой системе координат.





Мне кажется, что белорусское общество четко поделено сегодня по отношению к власти. Количество неопределившихся есть, но не думаю, что оно определяет повестку дня.





Если говорить о логике действий штаба Тихановской, то она более чем понятна. Делается упор на максимальную изоляцию, нанесение ущерба правящему режиму, поэтому здесь выбирать не приходится, — заключает политолог.





Иосуб: В Беларуси нет практики, чтобы деньги из ЗВР шли на зарплаты врачам или ОМОНу





— Самое важное: эти средства от МВФ — не кредит, а эмиссия или подарок, по сути, — поясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.





— МВФ эмитирует SDR или специальные права заимствования — специальные учетные единицы, которые автоматически распределяются между всеми членами МВФ согласно их квоте. Каждая страна получает эти знаки в свое распоряжение навсегда.





Квота Беларуси — приблизительно 0,15%. Сейчас МВФ эмитирует 460 млрд. SDR или 650 млрд. долларов, то есть наша страна получит порядка миллиарда долларов, чуть меньше.





Последний раз такое распределение МВФ было во время кризиса 2009 года. Тогда было эмитировано около 180 млрд. SDR, Беларусь получила в районе 200-300 млн. долларов. Кроме того, суммарно в 2009-2010 годах Беларусь получила от МВФ еще и кредит в 3,5 млрд. долларов США. Все обсуждали этот кредит и на его фоне история с подарком в несколько сотен миллионов прошла не сильно незамеченной.





SDR в Беларуси числятся в золотовалютных резервах. На самом деле, существует практика, на что тратятся в стране ЗВР. Они идут, по сути, на два направления: возврат внешних долгов и продажа валюты на бирже, интервенции в ситуации, когда спрос сильно превышает предложение. В Беларуси нет практики, чтобы деньги из ЗВР шли на зарплаты врачам или ОМОНу — на покупку дубинок или лекарств.





В целом, важно понимать, что для любой страны средства в SDR — это не кусок бюджета, из которого идут закупки, зарплаты и так далее. Опять же, обычно это — часть ЗВР или международных активов, как еще их называют. Чаще всего эти резервы используются для погашения внешних долгов.





Например, если у Беларуси был бы долг перед МВФ, то этими SDR можно его и погасить. А возвращать долги другим странам и кредиторам нужно в валютах, на которые можно SDR поменять: доллары, евро, юани, фунты стерлингов и иены.





Экономист отмечает, что с точки зрения МВФ нет хороших или плохих стран.





— Фонд в соответствии со своим уставом и процедурами автоматически начисляет определенную долю каждому члену МВФ.





Другое дело, что не все страны имеют доступ к своей квоте. Два исключения — это Венесуэла и Мьянма. Большинством голосов члены МВФ не признают текущее руководство Венесуэлы, не признают хунту в Мьянме. То есть SDR у этих двух стран как бы есть, однако руководство страны, Министерство финансов или Центробанк де-факто доступа к ним не имеет. Сейчас обсуждается возможность применения такого варианта и к Беларуси.





Декларируется, что средства МВФ выделяются на борьбу с последствиями пандемии. Однако, на что по итогу уйдут деньги никто не проверяет.





— У каждой страны свои проблемы из-за пандемии. У кого-то вообще нет внешнего долга, а эти деньги начислят. А у кого-то выросла безработица, есть нечего или не хватает стройматериалов. Теоретически каждая страна, особенно если у нее нет проблем с внешним долгом, может потратить эти деньги на что угодно.





По словам собеседника, нельзя сказать, что от заморозки средств от МВФ точечно пострадают люди, работники медицинской сферы. Скорее, это просто усложнит властям выплаты внешних долгов.