+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Очередной привет из СССР: власти вводят регулирование цен на технику

Совет министров ввел государственное регулирование на технику, которая поставляется в рамках реализации государственных программ.

Постановление №434 от 28 июля сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Документом ограничен предельный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли и включается в отпускные цены производителей. Он должен составлять не более 15%.

Под регулирование попали следующие товары:

погрузчики,
тракторы,
плуги,
сеялки и сажалки,
машины для внесения удобрений,
косилки,
грабли и ворошилки,
пресс-подборщики,
комбайны,
прицепы и полуприцепы,
машины для приготовления кормов,
лесозаготовительная техника,
раздатчики силоса,
бульдозеры,
грейдеры,
экскаваторы,
карьерные самосвалы,
автосамосвалы,
машины для очистки, сортировки или калибровки семян зерна и сухих бобовых культур,
легковые автомобили,
автобусы,
электробусы,
троллейбусы,
грузовики,
автокраны.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]