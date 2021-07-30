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Официальный Минск получил $20 млн от ОПЕК - на здравоохранение. Дойдут ли?

Деньги получены от Фонда международного развития ОПЕК для реализации программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения.

Как сообщает Министерство финансов Беларуси соответствующее  кредитное соглашение, по которому 28 июля получены деньги, было подписано Беларусью и Фондом ОПЕК еще 24 декабря 2020 года. 

Деньги имеют целевое предназначение и должны быть потрачены на реализацию в Беларуси программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения.

Фонд международного развития ОПЕК  - это межправительственное финансовое учреждение в области развития, созданное в 1976 году государствами-членами ОПЕК. 

ОПЕК — это Организация стран экспортеров нефти. По структуре ОПЕК представляет собой картель, то есть  сообщество независимых участников, которые согласовывают некоторые общие действия и стратегии.

На территории стран ОПЕК находится 2/3 нефтяных запасов планеты. В ОПЕК добывают 35-40% всей нефти. А общемировой экспорт нефти на 50% состоит из поставок ОПЕК.

Большинство стран-членов ОПЕК – сравнительно бедные развивающиеся государства, но вместе, как единая структура, они серьезно влияют на мировую экономику, а иногда и на политические вопросы. Особое влияние в ОПЕК имеет Саудовская Аравия.
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