Как сообщает Министерство финансов Беларуси соответствующее кредитное соглашение, по которому 28 июля получены деньги, было подписано Беларусью и Фондом ОПЕК еще 24 декабря 2020 года.





Деньги имеют целевое предназначение и должны быть потрачены на реализацию в Беларуси программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения.





Фонд международного развития ОПЕК - это межправительственное финансовое учреждение в области развития, созданное в 1976 году государствами-членами ОПЕК.





ОПЕК — это Организация стран экспортеров нефти. По структуре ОПЕК представляет собой картель, то есть сообщество независимых участников, которые согласовывают некоторые общие действия и стратегии.





На территории стран ОПЕК находится 2/3 нефтяных запасов планеты. В ОПЕК добывают 35-40% всей нефти. А общемировой экспорт нефти на 50% состоит из поставок ОПЕК.





Большинство стран-членов ОПЕК – сравнительно бедные развивающиеся государства, но вместе, как единая структура, они серьезно влияют на мировую экономику, а иногда и на политические вопросы. Особое влияние в ОПЕК имеет Саудовская Аравия.























