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В Беларуси с 1 августа повышаются пособия на детей

В связи с повышением на 3,7% бюджета прожиточного минимума (БПМ) и ростом средней заработной платы с 1 августа в Беларуси повышаются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

С 1 августа 2021 г. по 31 января 2022 г. размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисляемого из СЗП, составят 35% СЗП или 495,74 рубля на первого ребенка, 40% СЗП или 566,56 рубля на второго и последующих детей , 45% СЗП или 637,38 рубля на ребенка-инвалида до 3 лет.

С 1 августа по 31 октября 2021 г. размеры пособий, исчисляемых из БПМ, составят 2 834,60 руб. при рождении первого ребенка, 3 968,44 руб. при рождении второго и последующих детей, пишет afn.by

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) составит 283,46 руб., пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) - 141,73 руб.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - 198,42 руб., не имеющих инвалидности - 141,73 руб.. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет 283,46 руб. с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет; 340,15 руб. с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет. На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере 198,42 руб.
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