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СК: Банковские мошенники предпочитают держать счета в банке БелВЭБ

Следственный комитет по городу Минску, расследуя случаи банковского мошенничества, разослал в коммерческие банки письмо с просьбой о взаимодействии и статистикой преступлений.

Чаще всего для хищений денег с банковских карт граждан мошенники используют вишинг (звонки от имени банковских работников, силовиков) и фишинг (ложные ссылки). Мошенники нацелены на то, чтобы, завладев паролем, войти в банковские системы дистанционного банковского обслуживания (мобильный банк, интернет-банк).

Обманом завладев деньгами, мошенники первоначально зачисляют их на счета в белорусских банках. Зачастую их предпочтения отдаются Банку БелВЭБ, отмечает СК, причем пока не может объяснить, чем объясняется такой выбор злоумышленников.

В самом Банке БелВЭБ оперативно прокомментировать такую информацию нам не смогли.

Украденные деньги очень быстро обналичиваются через банкоматы командами «дропов» либо переводятся на счета в иностранные банки, пишут следователи.

Число хищений денег с банковских карт выросло в 11 раз за последние пять лет — до 23 587 случаев в 2020 году. За январь-июнь только в Минске зарегистрировано 2849 таких киберпреступлений.
Officelife.media
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