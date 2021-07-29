Сеть «Радзивилловский» присоединят к другой госкомпании: причина - в убытках
Власти Минска намерены присоединить сеть «Радзивилловский» к УП «Минский хладокомбинат № 2», сообщает БелТА. Причина — в убыточности сети.
По данным Торгового реестра, пишет Office Life, у «Радзивилловского» сейчас 34 розничные точки в Минске. У хладокомбината — 15 объектов. Также комбинат держит буфеты и столовые в ряде учебных заведений — например, в Минском государственном энергетическом колледже, Минском государственном лингвистическом университете и т. д.
Сеть «Радзивилловский» существует с 2003 года. Кроме розничной торговли, госкомпания занимается общепитом и сдачей в аренду торговых и офисных площадей.
20:52 29/07/2021
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