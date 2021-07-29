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Вырос объем налоговых поступлений в бюджет от ИП

С начала текущего года число индивидуальных предпринимателей в Беларуси выросло больше, чем на 3,4 тысячи.

Объем их налоговых отчислений по итогам первого полугодия превзошел прошлогодний. По сравнению с началом 2021 года вырос и удельный вес платежей ИП в государственную казну, пишет портал "Завтра твоей страны". 

Согласно данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, на 1 июля 2021 года в стране насчитывалось 272 940 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с началом текущего года их число выросло на 3 439 человек. Причем рост был характерен абсолютно для всех регионов Беларуси.  

В рамках поступлений, контролируемых налоговыми органами, белорусские ипэшники перечислили в государственную казну 357,2 млн рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это более чем на 50 млн рублей больше (в первом полугодии 2020 года сумма составила 303,9 млн рублей).

С начала текущего года вырос и удельный вес налоговых поступлений от ипэшников в бюджет. Если на начало 2021 года он составлял 2,3%, то по итогам первого полугодия этот показатель стал 2,4%.

По-прежнему самое важное значение ИП играют в Брестской области. В первом полугодии 2021 года удельный вес их отчислений в регионе составил 4,7%. В Минске, для примера, он был 1,8%.    

На состоявшемся недавно совещании Александр Лукашенко дал поручение «подкорректировать» численность ИП в Беларуси.

«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели — от журналистов (примеров море) до чиновников», — заявил он.

Рост числа ипэшников происходит на фоне падения числа и значения для экономики других субъектов малого предпринимательства – микроорганизаций (численность сотрудников — до 15 человек) и малых организаций (от 16 до 100 человек).

С начала текущего года число микроорганизаций сократилось с 90 947 до 87 161, а удельный вес отчислений в бюджет с 8,7% до 8,1%.

Малых организаций стало меньше на 383 компании — с 11 282 их число уменьшилось за полугодие до 10 899, а удельный вес платежей в бюджет сократился с 17,2% до 16%.
Источник: Николай Витовт, Завтра твоей страны
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