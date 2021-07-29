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Благотворительный проект «Имена» ликвидируют из-за отсутствия прибыли

Некоммерческую организацию «ИменаМедиа», известную по благотворительному проекту «Имена», ликвидируют за неосуществление предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев. Такая причина указана в уведомлении Минорисполкома, которое получили основатели проекта.

Катерина Синюк. Фото: Пресс-клуб Беларусь.

«Получила наконец официальное уведомление из Мингорисполкома о причинах ликвидации ИМЕН. НЕосуществление предпринимательской (!) деятельности в течение 24 месяцев. Некоммерческое учреждение НЕ получало прибыль. Какой ужас», — написала у себя в Facebook основательница проекта Катерина Синюк, опубликовав снимки документа из Минорисполкома (орфография и пунктуация сохранены — прим. Reform.by), пишет Reform.by.

В уведомлении действительно говорится, что решение о начале ликвидации учреждения «ИменаМедиа» принято на основании «представления налогового органа в связи неосуществлением предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд».

Катерина Синюк считает, что уведомление могли прислать по ошибке, так как устно называлась другая причина ликвидации. Она подчеркивает, что, являясь некоммерческой организацией, учреждение и не должно уплачивать налог на прибыль, если как благотворительная организация не ведет предпринимательскую деятельность.

«Письмо это, вероятно, прислали по ошибке, и не только нам. Потому что устно назвали причину ликвидации другую. Что мы якобы вели деятельность, не соответствующую уставу. Это тоже очень, конечно, интересно, ведь чтобы признать неуставную деятельность должна была быть у ИМЕН проверка, разбирательство хоть какое-то, уточняющие вопросы», — написала она.

Напомним, 14 июля в офис «Имен» пришли с обыском. Были изъяты документы. Обыск также прошел дома у Синюк. Офис остается опечатанным, а команда проекта работает удаленно. Позднее стало известно, что счета учреждения арестованы.

Арест счетов, по словам Синюк, препятствует ликвидации, так как в рамках процедуры необходимо провести расчеты со всеми контрагентами: проектами, которые собирали деньги через проект, а также сотрудникам. Такое требование прописано в законодательстве. Но сейчас «Имена» не могут это сделать.

Фото уведомления
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