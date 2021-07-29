Статорганы отчитались о розничных продажах организаций торговли за 6 месяцев 2021 года. Розничный товарооборот компаний достиг 23,3 млрд рублей. При этом доля продовольственных товаров составила 52,6%, а всех остальных — 47,4%, отмечают banki24.by.





В деньгах продажи продтоваров составили около 12,2 млрд рублей, а иных — 11 млрд рублей.





Такой значительный удельный вес продтоваров в товарообороте говорит о невысоких жизненных стандартах основной массы населения. В странах Западной и Центральной Европы доля продовольствия в продажах заметно ниже. Как правило, чем выше зарплаты в стране, тем меньше занимают продтовары в розничных продажах.





Товарооборот товаров отечественного производства за 6 месяцев составил 13,8 млрд рублей. Продажи белорусских продтоваров превысили 9,3 млрд рублей, непродтоваров — 4,4 млрд рублей. Доля белорусских товаров в продажах составила 59,2% и это самое низкое значение за 8 лет.





Например, за первую половину 2020 года данная доля была равна 60,6%, 2019-го — 61,7%, 2018-го — 63,2%, 2017-го — 65,3%, 2016-го — 66%, 2015-го — 69,5%, 2014-го — 70,4% и 2013-го — 71,5%.





«Это значит, что белорусы все реже склонны выбирать «родные» товары на полке при наличии альтернативы», — делают вывод эксперты.





Отдельно по товарам продовольственной и непродовольственной группы тенденции аналогичны — доля отечественной продукции падает, доля импорта нарастает. В глазах потребителя импортные товары выиграют конкуренцию у белорусских по соотношению «цена — качество».



