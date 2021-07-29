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Белорусы сократили покупки "родных" товаров до минимума за 8 лет

Белорусского потребителя все реже устраивают товары made in Belarus. Доля импорта в продажах ритейла достигла многолетнего максимума.

Статорганы отчитались о розничных продажах организаций торговли за 6 месяцев 2021 года. Розничный товарооборот компаний достиг 23,3 млрд рублей. При этом доля продовольственных товаров составила 52,6%, а всех остальных — 47,4%, отмечают banki24.by. 

В деньгах продажи продтоваров составили около 12,2 млрд рублей, а иных — 11 млрд рублей.

Такой значительный удельный вес продтоваров в товарообороте говорит о невысоких жизненных стандартах основной массы населения. В странах Западной и Центральной Европы доля продовольствия в продажах заметно ниже. Как правило, чем выше зарплаты в стране, тем меньше занимают продтовары в розничных продажах.

Товарооборот товаров отечественного производства за 6 месяцев составил 13,8 млрд рублей. Продажи белорусских продтоваров превысили 9,3 млрд рублей, непродтоваров — 4,4 млрд рублей. Доля белорусских товаров в продажах составила 59,2% и это самое низкое значение за 8 лет.

Например, за первую половину 2020 года данная доля была равна 60,6%, 2019-го — 61,7%, 2018-го — 63,2%, 2017-го — 65,3%, 2016-го — 66%, 2015-го — 69,5%, 2014-го — 70,4% и 2013-го — 71,5%.

«Это значит, что белорусы все реже склонны выбирать «родные» товары на полке при наличии альтернативы», — делают вывод эксперты.

Отдельно по товарам продовольственной и непродовольственной группы тенденции аналогичны — доля отечественной продукции падает, доля импорта нарастает. В глазах потребителя импортные товары выиграют конкуренцию у белорусских по соотношению «цена — качество».

При этом характерно, что доля продтоваров снижается медленнее, чем доля непродовольственной продукции. Если удельный вес белорусских продтоваров за 2013—2021 гг. упал с 82,8% до 76,4%, то по иным товарам — сократился с 55,9% до 40,1%. 

Логичное объяснение в данном случае выглядит так. Многие продтовары относятся к скоропортящимся и их нет смысла ввозить в Беларусь в нарастающих количествах. Это относится прежде всего к товарам хлебобулочной и мясомолочной группы. 

С другими товарами ситуация не такая позитивная для отечественных производителей. Например, за 6 месяцев доля товаров из Беларуси в продажах свежих фруктов и орехов составила всего 8,5%, легковых автомобилей — 11,2%, рыбы — 12,8%, стиральных машин — 13,6%, телевизоров — 14,3%, растительного масла — 15,8%.
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