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И зачем такая станция? БелАЭС не будет работать до середины августа

2 июля Министерство энергетики сообщило, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора, «причины устанавливаются, после их решения энергоблок будет включен в работу».


Спустя 3 недели, 23 июля, Минэнерго заявило, что на первом энергоблоке «проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора». Включить блок в сеть планируется к середине августа. Как понимать эти сухие формулировки? "Наша Нива" обратилась за комментарием к энергетику. 

«Из официальных сообщений можно сделать вывод, что с реактором все хорошо — «ляпнула» электрическая часть. Грубо говоря, схема следующая: атомный реактор вырабатывает горячий водяной пар, пар под давлением вращает турбину, турбина вращает генератор, который вырабатывает электричество непосредственно в сеть. 

И поломка, как следует из сообщений, в последнем пункте, который с реактором не связан. Единственное, что сейчас АЭС не дает ни капли энергии в систему, на это можно не обращать внимания, если хватает мощностей других станций в стране. 

Но возникает вопрос: зачем такая станция нужна? Как я помню, были обещания отключать уйму электростанций после пуска АЭС, ту же Лукомльскую ГРЭС, но с такими частыми отключениями и бессвязной работой АЭС этого делать пока что не приходится. 

К тому же сам ввод энергоблока обратно в систему, после исправления недостатков, — это дело не пары минут, а очень сложная операция, где нужно учитывать множество факторов, чтобы не завалить всю энергосистему», — сказал энергетик.

Напомним, выплата по российскому кредиту за строительство АЭС должна была начаться 1 апреля 2021-го, но была перенесена на 2023 год.
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