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Работы нет: в Беларуси новый исторический минимум занятых в экономике

И, кажется, этот исторический минимум будет еще не раз обновляться.

Работы нет: в Беларуси новый исторический минимум занятых в экономике
Количество работающего населения в Беларуси сокращается уже много лет, и не только (а сейчас – и не столько) по причине плохой демографии или экономических неурядиц, пишет Инфобанк.
 
В 2021-м этот процесс еще ускорился: темпы падения числа занятых в экономике в этом году – самые высокие за последние 5 лет, выше, чем в ковидный период 2020-го, и приближается к уровню кризисных 2015-16 гг.
 
Но ведь сейчас в стране – наоборот, идёт финансово-экономический подъем, послековидное восстановление: стабильность белорусского рубля, реальный рост ВВП, увеличение зарплат в долларовом эквиваленте.
 
Например, средняя зарплата в июне в 2021 году в долларах стала наибольшей за 7 последних лет, с 2014-го – $566 (по курсу на конец месяца). Это ли не основание для улучшения ситуации с занятостью, сокращения «гастарбайтерства» белорусов?
 
Тем не менее, динамика в сфере занятости в Беларуси – негативная, и с тенденцией к дальнейшему ухудшению.

За январь-июнь 2021-го количество работающих в стране стало меньше на 42,2 тыс. чел. А за год (за последние 12 месяцев) – на 36,6 тыс. чел. – меньше, чем за полгода, что говорит о том, что сокращение числа занятых ускорилось именно в этом году.

И теперь динамика – самая плохая за 5 лет.
 
Процентное сокращение по годам выглядит следующим образом:
 

Результат – падение численности занятого населения в экономике до нового исторического минимума 4 млн 267,6 тыс. чел в июне 2021 года. За 10 лет (июнь 2021-го к июню 2011-го) работающих в Беларуси стало меньше почти на 400 тыс. чел. (это – «минус целый областной центр работников»).
 
Сильное снижение до этого было в 2014-16 гг., что было обусловлено не столько демографическими изменениями, сколько финансово-экономическим кризисом, сопровождавшимся неоднократными девальвациями и падением ВВП.
 
В 2017-19 гг. ситуация улучшилась – падение числа занятых стало намного более медленное. Но в 2020-м – вновь ускорение, вызванное ковид-пандемией и возникшим из-за нее экономическим кризисом во всем мире.
 
А с января 2021-го сокращение пошло еще быстрее, и после небольшого подъема в феврале-марте – падение в апреле, мае и июне, до нового исторического минимума.
 
Причем все эти три последних месяца падения численности занятых произошло на фоне подъема в эти же самые три месяца финансово-экономического состояния Беларуси: BYN-рубль укрепился, ВВП вырос, зарплаты в долларах увеличились.
 
Единственной экономической причиной уменьшения числа работающих в эти месяцы может быть только «оптимизация» бюджетного сектора на фоне сильнейшего дефицита бюджета – сокращением бюджетников.
 
Получается, что основной, в таком случае, причиной остаётся только политическая: очень много уезжают из Беларуси.

И не только из-за страха преследований, но и потеряв надежду на быстрое кардинальное улучшение ситуации в стране – на фоне введённых санкций и сильнейшего внешнеполитического ухудшения, которое не скоро разрешится. 

Одновременно в Беларуси идет и такой, взаимно исключающий процесс: 

оставшимся в стране людям работоспособного возраста все труднее найти работу, а нанимателям все труднее найти работников.

людям все труднее найти работу:
соответствующую их специальности и квалификации
устраивающую по величине заработной платы и условиям труда
находящуюся в территориальной доступности

нанимателям все труднее найти работников:
требуемой специальности и квалификации
согласных работать в предложенных условиях за предложенную зарплату
не требующих жилья – из местных.
 
И все чаще эти условия работников и нанимателей не совпадают, и даже не пересекаются – не согласуются ни по одному из трех пунктов. Поэтому людям все чаще приходится искать работу за рубежом, где из трех условий отсутствует только третье.
 
И «политический» выезд здесь только усиливает этот негатив.
 
Но всё это ухудшение в сфере экономической занятости населения Беларуси – далеко ещё не предел: постепенно начинают сказываться санкции. Что также можно назвать политической причиной – ведь их введение обусловлено именно политикой.
 
Уже появились сообщения об отказе некоторых компаний работать с БелАЗом, производство которого полностью завязано на импорт оборудования и механизмов тех самых производителей. Это грозит остановкой градообразующего предприятия, что означает большие потери рабочих мест.
 
А если так пойдёт по всей Беларуси, то работы в стране станет уже намного меньше желающих её заполучить. И достигнутый в июне исторический минимум числа занятых в экономике будет еще не раз обновляться.
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