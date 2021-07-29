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Oops! Зарплата у программистов в июне упала больше чем на тысячу рублей

В сфере информационных технологий и информационного обслуживания РБ, то есть у программистов, средняя начисленная зарплата в июне сократилась по сравнению с маем на 1 073,9 рубля — до 5 738,4 рубля.

Столь значительное падение не является следствием изменения условий для деятельности IT-компаний в РБ, или перевода этими компаниями бизнеса за границу, это всего лишь сезонные колебания зарплаты, в результате которых в отдельные месяцы она значительно поднимается в связи с выплатой вознаграждений за некоторые периоды, после чего следует падение.

Так, в июне зарплата уменьшилась после того, как увеличилась в мае на 802 рубля.

Таким же образом меняется средняя заработная плата во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования, которая также фактически относится к информационным технологиям.

В ней средняя зарплата в июне снизилась на 332,4 рубля и составила 3 539,5 рубля. Это второе место среди сфер деятельности Беларуси, о которых Национальный статистический комитет РБ представляет сведения. Правда, есть несколько профессий, о зарплате в которых официальная информация не разглашается. Это белорусские чиновники и силовые ведомства.

В целом начисленная средняя зарплата работников РБ в июне 2021 года увеличилась по сравнению с маем на 13,8 рубля (1%) и достигла 1 433,4 рубля. В реальном выражении по сравнению с июнем 2020 года она увеличилась на 4%.

В мае реальный прирост за год составлял 5,3%, то есть высокая инфляция существенно сократила доходы населения РБ в июне.

Кроме информационной сферы, в июне снизились зарплаты в воздушном транспорте, что вполне ожидаемо. В пассажирском воздушном транспорте средняя зарплата уменьшилась на 3,6% — до 2 651,1 рубля, а в воздушном грузовом транспорте — на 12,1% (до 2 445,1 рубля).

Несмотря на падение, в случае пассажирского транспорта зарплата в реальном выражении за год выросла на 59,1%. Так что, после начала пандемии дела в авиации все же идут, несмотря на санкции, не так уж и плохо.

В июне приросла заработная плата в тех отраслях, где наблюдается сезонное увеличение деловой активности. Например, в сельском хозяйстве, вместе с лесным и рыбным хозяйствами зарплата увеличилась по сравнению с маем на 3,7% — до 1 083,4 рубля. А в лесоводстве и лесозаготовках, где в настоящее время наблюдается настоящий бум, зарплата выросла на 5,4% и достигла 1 450,5 рубля.

Вполне ожидаемо увеличилась зарплата в июне и в строительстве: на 6,7% — до 1 541 рубля. Однако за год зарплата у строителей снизилась в реальном выражении на 3,2%, что указывает на неблагополучное положение строительной отрасли в РБ.

Как это ни странно, от пандемии выиграла оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт. Цены на данную продукцию значительно выросли, что сопровождается увеличением средней зарплаты в соответствующей сфере торговли: на 3,8% — до 1 949,5 рубля.

Впрочем, торговля в целом чувствует себя неплохо, похоже, что рост инфляции пошел ей на пользу, несмотря на административное ограничение цен на социально-значимые товары. У розничных торговцев зарплата в июне увеличилась по сравнению с маем на 3,8% — до 1 130,5 рубля, а у оптовых — на 9,1% — до 1 790,6 рубля.

В июне почему-то упала зарплата в здравоохранении: на 0,8% по сравнению с маем (до 1 318,5 рубля). Да и в реальном выражении за год зарплата у медиков сократилась на 3,7%. Похоже, общество не склонно вознаграждать тех людей, на которых лежит основная тяжесть борьбы с пандемией.

Впрочем, не исключено, что проблемы возникли в сферах медицины, не связанных с заболеваемостью коронавирусом.
Источник: select.by
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