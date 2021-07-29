Как выживать в экономике без перспектив - мнение

Тогда белорусы сняли со счетов около $1 млрд, а доллар вырос с 2,43 до 2,86 рубля. За это время Нацбанк быстро лишил рынок рублевой ликвидности и до сих пор держит банки на «голодном пайке». Это позволяет удерживать курс белорусского рубля от резких колебаний, а благоприятная ситуация на внешних рынках компенсирует внутренние проблемы в экономике.





Как долго это может продолжаться, грозит ли повторение событий годичной давности, и на какие сигналы о возможном крахе стоит обращать внимание белорусам? Об этом Myfin.by рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова.





Двойной кризис

– Белорусская экономика еще год назад находилась не в самом лучшем состоянии. Средние темпы ее роста составляли примерно 1% в год. Все знали про структурные проблемы и перекосы, неэффективность ряда секторов.





В 2020-м экономика столкнулась сразу с двумя кризисами. Сначала ее подкосил COVID-19, но его последствия довольно быстро были преодолены, а затем подключился политический кризис с более тяжелыми итогами. Его эффект ощущается до сих пор.





Продолжается, хоть уже и не в масштабах августа 2020-го, отток депозитов, банковская система по-прежнему живет в состоянии «постоянно недоступных» операций поддержки ликвидности.





Тем самым Нацбанк не дает свободным белорусским рублям выплеснуться на валютный рынок и курс белорусского рубля уже практически не реагирует на внешние новости, например, о санкциях или нефтяных котировках.





В реальном секторе ситуация гораздо лучше. Можно отметить рост экономики до 3,3% в годовом выражении. Это произошло за счет быстрого восстановления внешнего спроса в первом полугодии 2021-го, а также роста цен на сырьевые и другие товары, которые Беларусь поставляет на экспорт.





Это сильно помогло белорусским предприятиям, набравшим довольно много кредитов, в расчетах как по долгам перед банками, так и с поставщиками. По цепочке это также облегчило жизнь банкам и компаниям малого и среднего бизнеса.





После топтания на месте будет сложно догнать даже Украину

– В то же время все внутренние проблемы белорусской экономики остались нерешенными. И показатели внутреннего спроса стагнируют: ритейл после затяжного падения сейчас показывает отсутствие роста, инвестиции рухнули более чем на 10%, падает объем выданных кредитов.





Люди из-за неопределенности с тем, что будет дальше, придерживаются стратегии сбережения: больше откладывают, стараются меньше тратить, меньше брать кредиты, банковские вклады переводят в наличные и хранят их дома.





Все это не может способствовать экономическому росту: к концу года быстрый рост первого полугодия сменится падением до околонулевой отметки.





А в долгосрочном периоде это приведет к тому, что пока наши соседи будут расти экономически, мы будем топтаться на месте. И потом догнать по уровню жизни сложно будет не только Польшу, но и Литву или Украину. В итоге получим еще больший отток квалифицированных специалистов и просто активных людей в другие страны.





Как долго экономика может не дышать?

В каком-то смысле белорусская экономика похожа на пловца, который задержал дыхание, чтобы проплыть под водой. Так, зажимание ликвидности Нацбанком многие эксперты считали временным явлением для преодоления паники на валютном и банковском рынках. Оказалось, что такое временное решение может длиться довольно долго.





Мы спросили у Катерины Борнуковой, как долго может продолжаться этот нырок?





– В каком-то плане это довольно устойчивая конструкция. Как мы видим, подход Нацбанка работает. Рынок настолько стерилизован, что любые внешние плохие новости на него практически не влияют. Даже после ввода довольно жестких санкций со стороны ЕС никакой девальвации мы не увидели.





Зажато и кредитование: новые кредиты практически не выдаются, инвестиции в новые проекты и бизнесы падают.





Такая ситуация позволяет сохранить статус-кво. А с ростом экспорта, снялась острота возможного кризиса неплатежей предприятий. Проблема только в том, что сохраняя статус-кво, невозможно получить хоть какой-то рост в будущем.





За чем следить белорусам, чтобы вовремя распознать грядущий кризис: курсами валют, зарплатами, ставкой рефинансирования, чем-то еще?

В целом вероятность обвального кризиса миновала. Те, кто боялись резкой девальвации белорусского рубля или того, что заморозят вклады в банках, могут выдохнуть. Эти риски сейчас позади. Вероятнее всего, мы будем наблюдать медленную стагнацию и снижение всех экономических показателей.





А людям нужно готовится жить в таких условиях. Будут снижаться реальные доходы, медленно обесцениваться рубль, расти цены. Придется думать о том, стоит ли брать кредит в условиях, когда будущие доходы не гарантированы. Задуматься о том, как повышать свою ценность на рынке труда, возможно, подумать о смене профессии или стране проживания.