Категорически утверждать, что потенциальные потери на европейском рынке не могут быть компенсированы такой переориентацией, было бы преувеличением. В то же время очевидно, что добиться этого быстро и без больших усилий вряд ли удастся, пишет naviny





На недавнем совещании по приоритетам внешней политики Александр Лукашенко потребовал от Министерства иностранных дел «четко понимать, что современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза». Он привел в пример Китай, Индию, Пакистан, Вьетнам, Турцию, с которыми у Минска добрые отношения — равно как и с целым рядом государств в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.





«В сотрудничестве с ними кроется огромный потенциал и безграничные возможности», — сказал Лукашенко. Эти страны «не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать Беларусь, как наши отдельные соседи», добавил Лукашенко.









Торговая статистика пока не вписывается во внешнеполитические приоритеты

С таким критерием спорить не приходится, однако его одного для полноценного сотрудничества вряд ли достаточно, поскольку на том же совещании внешнеполитическому ведомству было указано ставить во главу угла экономический фактор.





Каково же положение дел на отмеченных направлениях в настоящий момент?





Согласно сведениям Национального статистического комитета, за январь—май объем белорусского экспорта в упомянутые пять стран составил 617 млн долларов, импорта — 1,98 млрд. Таким образом, сальдо оказалось отрицательным в размере 1,37 млрд. По сложившейся в последние годы традиции основную лепту (1,24 млрд) в него внес Китай.





Что касается государств Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, то для получения более или менее обоснованного заключения можно взять по пять стран из каждого региона, с которыми белорусская торговля имела за те же пять месяцев самые большие показатели товарооборота.





В Африке это Ангола, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Зимбабве и Кения. Результаты не слишком впечатляют: экспорт — 94,3 млн долларов, импорт — 46,1 млн. Лидером стала Ангола с 37 млн долларов и почти таким же сальдо. Что несколько удивительно, так как за аналогичный период 2020 года Беларусь наторговала с ней всего на полмиллиона. Зато экспорт в Уганду, напротив, сократился с 20 млн до 3,5 млн долларов.





Ненамного лучше обстоят дела на Ближнем Востоке. С Марокко, Тунисом, ОАЭ, Египтом и Ливаном Беларусь наторговала на 166 млн при положительном сальдо 48 млн. Эту статистику мог бы существенно улучшить Израиль (торговый оборот — почти 71 млн, положительное сальдо — 33 млн долларов), но нет уверенности, что в конечном счете он не окажется в компании с Евросоюзом.





В Латинской Америке у Бразилии, Аргентины, Эквадора, Мексики и Уругвая общий объем торговли с Беларусью составил 489 млн долларов (сальдо — почти нулевое), но из них 77% приходятся на Бразилию.





Как известно, недавно Белстат закрыл статистические данные о поставках калийных удобрений, но в прошлом году за тот же период они составили 98,5% от общего объема белорусского экспорта в Бразилию. Скорее всего, ситуация с тех пор кардинально не изменилась, а это означает, что основу экспорта по-прежнему составляют сырьевые ресурсы.





Между тем, за тот же период в пять своих главных торговых партнеров в Евросоюзе — Германию, Нидерланды, Польшу, Литву и Италию — Беларусь экспортировала товаров на 2,94 млрд долларов, тогда как импортировала из них на 1,68 млрд. Суммарное положительное сальдо в 1,25 млрд как раз компенсировало дефицит в торговле с Китаем.





На скорое решение поставленной задачи рассчитывать не приходится





О потенциале экономического сотрудничества с государствами Азии, Африки и Латинской Америки в Минске говорят уже не одно десятилетие, вот только прорыва до сих пор не произошло.





«Надо идти в другие места, где нас не знают, где нас ждут, и торговать — десятью тракторами, одним комбайном, по чайной ложке сахар возить».





В связи с этим напрашивается вопрос: что же препятствует реализации таких, казалось бы, многообещающих перспектив — объективные обстоятельства или недоработка исполнителей?





В защиту последних следует заметить, что скачки товарооборота, подобные тому, что случился с Анголой, в деловом сотрудничестве почти со всеми рассматриваемыми странами происходят постоянно.





Для этого имеются объективные причины. Главная из них состоит в том, что у большинства из этих стран не хватает финансовых возможностей для более или менее регулярного приобретения в существенных масштабах продукции белорусского машиностроения — именно она представляет собой основу экспорта в те края.





Когда же средства появляются, у покупателей возникает возможность выбора между конкурирующими производителями. И белорусская продукция по соотношению «цена—качество» далеко не всегда получает предпочтение. Когда такое случается, как раз и наблюдается всплеск экспортных поступлений, после чего снова наступает перерыв.





На основании имеющегося опыта, а также в силу того, что каких-либо серьезных предпосылок к значительным переменам в положении таких партнеров в ближайшем будущем не просматривается, можно предположить, что попытка даже частичной компенсации европейского рынка за счет «дальней дуги» будет сопряжена с серьезными проблемами.