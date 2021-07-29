В Гонконге скончался король соусного бизнеса: состояние — $17,4 млрд
Культовый гонконгский производитель соусов Lee Kum Kee сообщил о смерти своего владельца — миллиардера Ли Мань Тата. Forbes оценивает его состояние в $17,4 млрд.
В Гонконге бизнесмен входил в топ-10 самых богатых граждан. Ему был 91 год.
Lee Kum Kee был основан дедом умершего миллиардера — Ли Кумшэном — в конце XIX века. Один из основных продуктов — устричный соус. Постепенно объемы производства росли. Сейчас бренд поставляет соусы по всему миру: география продаж охватывает примерно сотню стран, а продукции выпускается около 200 наименований.
09:07 29/07/2021
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