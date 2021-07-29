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Бел Рус

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Кофе, яблоки, вино и одежда. Какие товары подорожают в России?

В России в последние месяцы сильно растут цены на продукты и некоторые товары. В июне инфляция достигла 6,5% в годовом выражении - это максимум с августа 2016 года. Экономисты и производители уверены, что цены в ближайшие месяцы будут расти и дальше.

Инфляция в годовом выражении в России сейчас находится на уровне 2016 года - тогда российская экономика только восстанавливалась после девальвации, введенных в 2014 году санкций и продуктового эмбарго с российской стороны - тогда был запрещен ввоз в страну части продуктов из Европы, пишет Русская служба Би-би-би.

С тех пор рост цен замедлялся вплоть до 2020 года - тогда случилась пандемия коронавируса и экономический спад.

В июне потребительские цены выросли почти на 0,7% по сравнению с маем. Это самая высокая месячная инфляция для июня с 2012 года. Росстат регулярно отчитывается о том, что дорожают практически все группы товаров.

"Динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению", - об этом в июле сообщил и Банк России.

Власти пытаются регулировать цены с конца прошлого года - тогда президент Владимир Путин публично раскритиковал правительство за слишком высокий рост цен.

После этой критики Госдума приняла закон, расширяющий возможности правительства по регулированию цен. А минпромторг и минсельхоз подписали с производителями и сетями соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло, которые тогда особенно сильно дорожали. Власти обещали производителям и ритейлерам льготы в обмен на заморозку цен.

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