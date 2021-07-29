+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь в условиях санкций прорабатывает новые рынки сбыта товаров

Беларусь не ожидает, когда санкции ударят по экономике страны, а прорабатывает новые рынки сбыта своих товаров, заявил министр экономики Александр Червяков в эфире телеканала "Беларусь 1" в среду.

"Самое главное - не ожидать, когда санкции ударят по нам. Здесь нужно работать на опережение. Во-первых, мы прорабатываем новые рынки: российский, китайский, турецкий, индийский, африканский. Они активно растут, и часть продукции мы вполне можем туда направить", - отметил министр.

"Сегодня доля нашего экспорта в импорте Российской Федерации составляет около 5,8%. Всего лишь один процентный пункт, если мы увеличим (до 6,8), - это практически $2 млрд. Это треть всего экспорта в европейские страны", - подчеркнул Червяков.

"Прорабатываем китайский рынок. Определили с экспертами перечень товаров, которые сегодня можно перенаправлять в Китай. Практически по всей номенклатуре, которую мы поставляем в Европу, 60% вполне можно перенаправлять в Китай", - продолжил министр. Его цитирует Интерфакс-Запад

Он добавил, что Беларусь не намерена уходить и с европейских рынков, если ее не вытолкнут оттуда.

"Кроме этого, мы не собираемся уходить с европейского рынка, мы будем максимально стараться на нем задержаться, и уже в крайнем случае, где нас будут выталкивать, … будем уходить. Явно здесь прослеживаются вопросы конкуренции, вопросы лоббирования ряда компаний, которые хотят вытолкнуть белорусские предприятия, вытолкнуть конкурентов с этого рынка", - сказал министр.
 
"Второй вопрос – импортозамещение. Это то направление, которое имеет потенциал для развития, для роста. И в рамках этого направления мы отрабатываем также все позиции, которые сегодня есть, выбираем те позиции, которые находятся под риском, и будем отрабатывать, предлагать бизнесу создавать производства либо совместные предприятия на территории Республики Беларусь для того, чтобы заместить этот импорт", - подытожил глава Минэкономики.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]