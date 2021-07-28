



Предлагается упрощение порядка эмиссии ценных бумаг. Прописано введение новых финансовых инструментов - структурных облигаций, установление порядка и условий их эмиссии, совершенствование "порядка осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам", а также расширение круга участников торгов на фондовой бирже, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.





Документ содержит положения, пишет Смартпресс, направленные на "реализацию в национальном законодательстве международных стандартов в области регулирования рынка ценных бумаг".





Законопроект планируется рассмотреть на осенней сессии Палаты представителей.