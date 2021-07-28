В Беларуси планируют допустить к торгам на фондовой бирже не только брокеров
Советом Министров внесен в Палату представителей Национального собрания Беларуси законопроект "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг", сообщили в Палате представителей.
Предлагается упрощение порядка эмиссии ценных бумаг. Прописано введение новых финансовых инструментов - структурных облигаций, установление порядка и условий их эмиссии, совершенствование "порядка осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам", а также расширение круга участников торгов на фондовой бирже, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Документ содержит положения, пишет Смартпресс, направленные на "реализацию в национальном законодательстве международных стандартов в области регулирования рынка ценных бумаг".
Законопроект планируется рассмотреть на осенней сессии Палаты представителей.
21:02 28/07/2021
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