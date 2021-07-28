Бюджет-2020: неналоговых доходов в Беларуси собрали больше плана





В частности, пишет Officelife.media, налога на добавленную стоимость собрано на сумму 9,5 млрд, это превышает план, утвержденный в размере 9,216 млрд.





Акцизов собрано больше, чем по плану, — 3,144 млрд (против 2,8 млрд).





Налог на доходы от добычи природных ресурсов поступил в сумме 0,599 млрд (0,568 млрд).





Налогов от ВЭД поступило меньше, чем ожидалось: 4,123 млрд (против плана 4,784 млрд).





Вывозных пошлин — 2,381 млрд (2,689млрд).





Налогов на доходы и прибыль собрано 0,623 млрд против плана в размере 1,651 млрд.





Почти вдвое меньше, чем ожидалось, собрано доходов от использования госимущества — 1,3 млрд.





Втрое меньше плана поступило дивидендов по акциям — всего 0,6 млрд.





В целом республиканский бюджет за 2020 год утвержден главой государства по доходам в сумме 23,678 млрд рублей и по расходам в сумме 25,890 млрд рублей с превышением расходов над доходами в сумме 2,212 млрд рубля.







