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Бюджет-2020: неналоговых доходов в Беларуси собрали больше плана

Опубликован Закон «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год». Из документа следует, что налоговых доходов в 2020 году было собрано меньше, чем было утверждено, — всего 18,636 млрд против плана в размере 19,8 млрд. Неналоговых доходов собрано больше плана — 3,6 млрд против плановых 3,2 млрд.


В частности, пишет Officelife.media, налога на добавленную стоимость собрано на сумму 9,5 млрд, это превышает план, утвержденный в размере 9,216 млрд.

Акцизов собрано больше, чем по плану, — 3,144 млрд (против 2,8 млрд).

Налог на доходы от добычи природных ресурсов поступил в сумме 0,599 млрд (0,568 млрд).

Налогов от ВЭД поступило меньше, чем ожидалось: 4,123 млрд (против плана 4,784 млрд).

Вывозных пошлин — 2,381 млрд (2,689млрд).

Налогов на доходы и прибыль собрано 0,623 млрд против плана в размере 1,651 млрд.

Почти вдвое меньше, чем ожидалось, собрано доходов от использования госимущества — 1,3 млрд.

Втрое меньше плана поступило дивидендов по акциям — всего 0,6 млрд.

В целом республиканский бюджет за 2020 год утвержден главой государства по доходам в сумме 23,678 млрд рублей и по расходам в сумме 25,890 млрд рублей с превышением расходов над доходами в сумме 2,212 млрд рубля.
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