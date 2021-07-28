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Белорусские аграрии намолотили более 2,2 млн т зерна

На утро на 28 июля белорусские аграрии намолотили более 2,2 млн т зерна, говорится в телеграм-канале Минсельхозпрода в среду.


"По оперативным данным на утро на 28 июля белорусские аграрии намолотили более 2,2 млн т зерна. Урожайность - 32,7 ц/га", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, пишет interfax.by, что площадь уборки зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) составила 678,6 тыс. га – это 31,6% запланированной площади.

"Лидерство продолжает удерживать Брестская область – 150,5 тыс. га. На втором месте Минская область с показателем 135,4 тыс.га. Замыкает тройку лидеров по уборке зерновых и зернобобовых культур - Гомельская область (130,3 тыс.га.)", - рассказали в Минсельхозпроде.
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