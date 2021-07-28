+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Девальвация продолжается: беларуский рубль снова подешевел

В среду на Белорусской валютно-фондовой бирже евро подорожал уже третий раз подряд. Стоимость корзины валют выросла на 0,20% до максимума за 12 дней.

Курс доллара снизился лишь на 0,0008 BYN до 2,5216 BYN/USD. За предыдущие два дня стоимость доллара выросла на 0,0088 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0055 BYN до 2,9776 BYN/EUR. Евро за три дня роста подорожал уже на 0,0179 BYN, а до этого было десять дней падения, за которые стоимость евро рухнула на 0,0924 BYN до минимума за 337 дней. 

Курс российского рубля вырос на 0,0105 BYN до 3,4267 BYN/100 RUB и оказался на максимуме почти за две недели.

Рубль РФ укрепляется второй день, а до этого он находился на минимуме почти за три месяца.

Московская биржа

Сегодня российский рубль дорожает к доллару. Банк России опустил официальный курс доллара на 23 копейки до 73,6088 RUB/USD.

Официальный курс евро снизился на 7 копеек до 86,9173 RUB/EUR.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]