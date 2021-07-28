Такая нынче жизнь: в Швейцарию не уходит платёж, из США не приходит

В нашей копилке dev.by две новые страны — Швейцария и США.





Предприниматель из Беларуси В. в первой декаде июля отправил деньги (менее 50 тыс. евро) швейцарскому трейдеру за поставки минерального сырья. Транзитный банк платёж не пропустил.





Больше двух недель В. ждал возврата платежа, предполагая, что блокировка произошла из-за санкций («так как ещё в июне платежи проходили, а в начале июля была новость о присоединении Швейцарии к санкциям»). В начале этой недели деньги вернулись с межбанковским ответом «Does not process Belarus PYMT» (PYMT=payment).





— Как я понял, мелкие европейские банки (в моём случае это именно такой, не Credit Suisse и не UBS), чтобы не разбираться, кому они могут проводить платежи, а кому нет, просто ставят на блокировку всю страну, — поделился своим видением ситуации В. — Кстати, операционистка в белорусском банке сказала, что проблемы не только у меня — есть отказы у других клиентов при переводах в Швейцарию и даже в Германию.





Хорошо хоть деньги вернули, а не заморозили. Что будем делать? Как и все — оплатим немецкому трейдеру, а он оплатит швейцарскому. Взяв свою комиссию, естественно.





***





Айтишник Р. работает как ИП на американскую компанию. С 15 июля ему трижды отправляли деньги через Fifth Third Bank, и трижды деньги возвращались клиенту.





— До промежуточного банка на стороне моего банка деньги не доходят, — говорит Р. — Потом выяснилось, что деньги не доходят и до промежуточного банка со стороны отправителя — Standard Chartered. То есть платёжи отклонил сам Fifth Third Bank. Моему клиенту объяснили, что это из-за санкций.





Что делать, Р. пока не знает. Клиент предложил ему самому решить вопрос. В крайнем случае айтишник намерен искать новую работу.





— Вот вам и санкции, — рассуждает Р. о своём положении. — Самое печальное, что у меня ипотека ещё, я два года копил на первоначальный взнос за жилье. Если у меня из-за этого будут трудности, те, кто санкции наложил, это возместят? Сомневаюсь.





Политика политикой. Но, даже если ситуация изменится, что-то мне подсказывает, что на таких, как мы, просто наплюют и ничего не компенсируют. Об этом ничего нет в санкционных документах.