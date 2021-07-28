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Банкиры обсуждают бронежилеты

Казалось бы, где банкиры, в своих деловых костюмах и галстуках в любую погоду, а где люди в бронежилетах?

Инфобанк не рассматривает это через призму текущей ситуации в стране, а рассматривает ее при условии, что каждый день на улицах не ходят люди в черной или зеленой форме, в касках с забралами, бронежилетами и в иной экипировке.
 
Так вот, в данный момент люди в костюмах и галстуках внимательно разбираются в классах защиты бронежилетов, их весе и иных характеристиках.

А почему такое происходит?
 
Все очень просто - регулятор выпустил новую инструкцию: "вступление в силу с 30 июня 2021 г. Инструкции по организации и осуществлению инкассации и перевозки ценностей, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 2 декабря 2020 г. № 379, наиболее проблемным и актуальным для банковского сообщества стал вопрос применения требований пункта 20 в части экипировки инкассаторов бронежилетами не ниже 4-го класса защиты в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 34286-2017 «Бронеодежда. Классификация и общие технические требования».
 
Согласно этой инструкции № 379 сейчас инкассаторы обязаны применять в своей экипировке только бронежилеты 4-го класса защиты.

До сих пор они применяли бронежилеты 2-го класса защиты.

В чем разница?

В основном в весе и защите: "... вес бронежилета Бр4 размером 52, как наиболее распространенного среди инкассаторов, составляет у разных поставщиков 8,6 – 10,5 кг..."

Для сравнения вес бронежилетов иных классов защиты:

Бронежилет 1 класса самый легкий (1,5-3 кг) и состоит из тканевых слоев. Сама ткань термоустойчива и водонепроницаемая, такую же ткань используют и для классов повыше, с тем лишь отличием, что вставляются специальные бронированные пластины.
 
Бронежилеты 2 класса более тяжелые (весом 3-5 кг) и отличаются наличием в тканевом основании металлических пластин, расположенных в самых уязвимых местах. Такое средство может защитить от пуль калибра 9мм пистолета ТТ.

Бронежилеты 3 класса защиты отличаются увеличенным количеством тканевых слоев, использованием металлических пластин на большей площади и наличием демпферного слоя. Средний вес такого средства защиты составляет от 9 до 11 кг. 

Далее мы увидим, что он сопоставим с весом более дорогих моделей высших классов...

А теперь представьте, что вам оденут лишние 5-6 килограмм, причем эти дополнительные килограммы не распределены равномерно по всему телу, а давят на вас в виде жилета. А инкассаторам надо двигаться, носить сумки и т.д.
 
Явно что выполнение данной инструкции сильно осложнит жизнь инкассаторам: 

"На основании проведенных расчетов, при использовании бронежилета весом 8,6 кг, по показателю «статическая нагрузка» определен класс условий труда 3.1 (показатели в пределах 100 001 – 200 000 кгс). 

Кроме того, необходимо отметить, что вредные условия труда, связанные со статической нагрузкой, возникают при ношении Бр4 весом 8,6 кг в течение 3,35 часов (3 часа 21 минута).

Как правило, продолжительность маршрутов инкассации и перевозки ценностей значительно превышает 3,35 часа, что позволяет однозначно отнести условия труда при ношении Бр4 ко вредным по показателю «статическая нагрузка» ...

С учетом дополнительных требований к состоянию здоровья инкассаторов, а также риска возникновения профессиональных заболеваний существует вероятность одномоментного оттока подготовленных работников, снижения уровня популярности профессии среди потенциальных кандидатов..."
 

Так же эта инструкция серьезно осложнит жизнь банкам: " ограничение ношения по времени бронежилета БР4 приведет к необходимости сокращения времени нахождения бригад инкассаторов на маршрутах более чем в два раза.

Вследствие этого, за счет дробления маршрутов инкассации и перевозки ценностей, произойдет значительный рост их количества, что потребует увеличения штатной численности службы инкассации, расходов на содержание персонала и необходимости повышения тарифов для проведения мероприятий по компенсации увеличения трудозатрат.

.. Необходимо отдельно отметить, что единовременное приобретение бронежилетов Бр4 влечет дополнительные существенные расходы, не предусмотренные бюджетами организаций на текущий год, и потребует перераспределения средств за счет других проектов, направленных в том числе на повышение эффективности инкассации (новые автомобили, средства автоматизации и т.д.)."

Поэтому в данный момент банкиры собираются обратиться к Нацбанку с просьбой изменить инструкцию и ввести обязательным не 4-й класс защиты, а хотя бы третий и вообще просят дать им право самим определять как надо экипировать инкассаторов:

"В связи с изложенным выше просим Национальный банк Республики Беларусь рассмотреть вопрос внесения изменений в Инструкцию № 379 в части возможности использования бронежилетов классом защиты не ниже 3-го, предусмотрев поэтапную замену используемых в настоящее время бронежилетов 2-го класса защиты по мере окончания гарантийного срока эксплуатации.

Также считаем целесообразным предоставить банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям право самостоятельно определять класс стойкости бронежилетов инкассаторов при выполнении ими своих должностных обязанностей, с учетом возможных рисков, исходя из объема перевозимых ценностей.

При перевозке больших сумм денежной наличности с начальным и конечным пунктом назначения в инкассаторском боксе при нахождении бригады инкассаторов только в спецавтомобиле априори возможно использование бронежилетов меньшего класса стойкости..."

В том, что банкам дадут право что-то решать самостоятельно, мы сильно сомневаемся, уж очень у нас в стране привыкли запрещать и ограничивать.

Вот разреши банкам самим определять экипировку инкассаторов, а вдруг они потом какие-нибудь нашивки с Погоней введут - ведь и придумывать не надо, были такие уже у наших инкассаторов
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