На "Граните" остановили отгрузку. "Спецжелезобетон" тоже не работает
Что стало причиной простоя предприятий?
По информации пресс-службы РУПП «Гранит» с 08.00 утра 27 июля, на территории предприятия все вычислительные системы отключены. Это связано с заменой электрооборудования.
Отпуск продукции в автомобильный транспорт не осуществляется. Временно остановлена обработка заявок на поставку продукции по электронной очереди.
По информации на сайте ОАО «Спецжелезобетон», 27 июля завод также не работает - из-за отсутствия электроэнергии.
Источник: media-polesye.by
10:39 28/07/2021
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