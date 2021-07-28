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Чалый про релокейт беларуских айтишников: «Польша, Украина мародёрствуют»

Экономический аналитик Сергей Чалый в интервью YouTube-каналу BalaganOFF высказался по поводу отъезда беларуских айтишников и условий для релокейта ИТ-специалистов, которые создают страны-соседи.


— Соседи занимаются мародёрством. Прямо сейчас на нашей беде они получают квалифицированные кадры. Это делает Польша, Украина, кстати, не очень удачно и проигрывает в этом плане Польше. Литва пытается это же делать. Но вы поймите — это разовый ресурс. Вы получите суммарно на 3 страны 40 тысяч наших айтишников. Но инфраструктуру, которая была выстроена мировыми компаниями, такими, как EPAM, по обучению, переобучению, повышению квалификации выстроить не сможете. Это дорого и долго. А поскольку эта инфраструктура есть и сохраняется, значит при прочих равных благоприятных условиях компании продолжат расти в Беларуси, — считает Сергей Чалый.

Также аналитик оценил перспективы возвращения айтишников в Беларусь: если ситуация затянется на 3-5 лет, уехавшие не вернутся.

— Они будут оседать как резиденты за рубежом, обрастать семьями и возвращаться в Беларусь им будет так же тяжело, как переезжать. Кроме того надо понимать, что айтишники — мобильные люди, которые могут работать из любой страны. 
DEV.by
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