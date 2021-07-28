



— Соседи занимаются мародёрством. Прямо сейчас на нашей беде они получают квалифицированные кадры. Это делает Польша, Украина, кстати, не очень удачно и проигрывает в этом плане Польше. Литва пытается это же делать. Но вы поймите — это разовый ресурс. Вы получите суммарно на 3 страны 40 тысяч наших айтишников. Но инфраструктуру, которая была выстроена мировыми компаниями, такими, как EPAM, по обучению, переобучению, повышению квалификации выстроить не сможете. Это дорого и долго. А поскольку эта инфраструктура есть и сохраняется, значит при прочих равных благоприятных условиях компании продолжат расти в Беларуси, — считает Сергей Чалый.





Также аналитик оценил перспективы возвращения айтишников в Беларусь: если ситуация затянется на 3-5 лет, уехавшие не вернутся.





— Они будут оседать как резиденты за рубежом, обрастать семьями и возвращаться в Беларусь им будет так же тяжело, как переезжать. Кроме того надо понимать, что айтишники — мобильные люди, которые могут работать из любой страны.