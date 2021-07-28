







В сфере операций с недвижимым имуществом такое соотношение оставило 67%, в образовании - 71%, профессиональной, научной и технической деятельности - 81,4%, строительстве - 85,9%, на транспорте – 87,3%, сообщает Белстат.





Примечательно, что в горнодобывающей промышленности число нанятых превысило число уволенных на 73,3%, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 14,3%, в информации и связи – на 5,8%.





В июне на работу был принят 61431 человек, уволены 67456.Всего в экономике Беларуси в июне было занято 4267,6 тыс. человек, в мае - 4271,8 тыс.





Во II квартале 2021 года уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) составил 4% от численности рабочей силы, уровень занятости (соотношение занятого населения к всем жителям в возрасте 15-74 лет) - 67,6%.