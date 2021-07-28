На Белорусской АЭС началась «горячая» обкатка второго энергоблока
Во вторник, 27 июля, на атомной электростанции началась обкатка второго энергоблока. Во время этого процесса специалисты проверяют работоспособность основного оборудования на соответствие требованиям проектной документации.
Все основное и вспомогательное оборудование и системы реактора проходят испытания при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура реакторной установки — до 280 градусов Цельсия, а давление — до 160 атмосфер, сообщает пресс-служба корпорации «Росатом», строящую электростанцию.
Во время «горячей» обкатки не проверяется только загрузка ядерного топлива, подача пара на турбину и выдача электроэнергии в сеть.
Также специалисты испытают системы безопасности, проверят системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реактора.
Напомним, что первый реактор Белорусской АЭС по каким-то причинам отключился 12 июля. Специалисты занимаются его проверкой. Включить его в сеть планируется в середине августа.
09:10 28/07/2021
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