«Филин» продолжае т собирать мнения и оценки экспертов о предложениях по изменению Конституции – напомним, обновленный проект Основного закона страны меньше, чем через полгода работы Конституционной комиссии, уже лег на стол Александру Лукашенко.





Известный экономист Ярослав Романчук, вынужденный уехать из страны после начала тотальной «зачистки» НГО и экспертного поля, отмечает, что действующая в Беларуси Конституция и опубликованная её модификация «не имеют принципиальных отличий»:





– В советской Конституции тоже было красиво о демократии и правах человека, тоже декларировались социальные гарантии и много всего бесплатного. Многие развивающиеся страны копировали основные документы США других развитых стран – надеялись, что это снизит издержки их пути к процветанию и благополучию. Не получилось.





Настоящие изменения не приходят с принятием некого формального документа. Они появляются после трансформации ценностей, культуры, характера взаимоотношений между людьми, между гражданами и государством.

«ВНС будет похоже на съезд КПСС, который тоже всё утверждал»







– Предложенный вариант проекта Конституции сохраняет гипертрофированную сверхцентрализацию президентской власти в Беларуси. Как по старой, так и по новой Конституции ничто не мешает президенту увольнять и назначать практически любое значимое должностное лицо в стране, вплоть до директоров средних предприятий. Мелочёвку можно оставить правительству и исполкомам, – пишет Ярослав Романчук.





– Президент формально не сможет отправлять правительство в отставку? Прямо не может, а вот чуточку с обход – как угодно может. Через полностью контролируемую ПП НС и Совет Республики. В отставку не может, а в тюрьму – как угодно. И каждый министр и руководитель это прекрасно знает.





Наличие Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новой Конституции формально должно укрепить народовластие. Но если посмотреть, как оно собирается, как происходит отбор его членов, то уровень народовластия в нём мало чем будет отличаться от всех составов Палаты Представителей НС. ВНС будет похоже на съезд КПСС, который тоже всё утверждал, одобрял и нужное для властей осуждал.





Проект Конституции написал не с точки зрения «что государство сделает для гражданина», а с позиции «что гражданин обязан делать для государства». Иными словами, это документ по Платону, а не Аристотелю.





Аналитик отмечает, что предложенные поправки – где незаметно, а где явно «подкручивают гае и» в разных сферах, от основных прав и свобод до социальной политики. Чего стоит одно только определение из статьи 23: «…Ограничение прав и свобод личности должно быть справедливым, соразмерным конституционно значимым интересам и необходимым для их обеспечения в демократическом государстве» – в ситуации, когда «справедливость» и «соразмерность» определяет самый справедливый в мире суд и установка «иногда не до законов»?





– А вот потенциальная бомба для пенсионеров, статья 47, – обращает внимание экономист. – «…Пожилым людям предоставляется с учётом трудового вклада и общественно полезной деятельности соответствующее пенсионное обеспечение для достойного уровня жизни».





Получается, что активисты государственной организации или GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organization) могут претендовать на солидные пенсии, а те, кто не получит справку «участник общественно полезной деятельности», будет довольствоваться скромным бюджетом прожиточного минимума.





По сути, констатирует аналитик, в случае принятия на референдуме «слегка видоизмененной» Конституции мало что изменится:





– Беларусь была и останется тоталитарной страной, где гражданин всецело зависит от государства, а в одних руках сконцентрировано слишком много политической и экономической власти. В стране так и не появится полноценный институт частной собственности, зато углубится демографическая яма – «количество молодых людей, которые захотят жить и связывать своё будущее с тоталитарной страной госплана, будет неуклонно сокращаться».





Беларусь обрекает себя на снижение качество базовых услуг в сфере образования, здравоохранения, строительства, инфраструктуры и IT из-за оттока кадров, а также на технологическую, промышленную, экономическую деградацию.





К 2025 году Беларусь уверенно станет самой бедной страной Европы, в которой стабильно будут расти лишь цены, курс BYN-рубля, долги, дефицит бюджета и оборотного капитала у госсектора, аппетиты распорядителей чужого.



«Если будет Лукашенко I, Лукашенко II и дальше династия, царство от этого не станет демократией и свободным рынком»





Пока не ясно, какие из предложенных поправок в Конституцию будут вынесены на референдум, а какие не пройдут цензуру, но главное, о чем сейчас спорят аналитики – имеет ли вообще смысл голосовать «за» или «против», если предлагается поменять шило на мыло?





– Это вопрос не столько процесса, сколько результата, – говорит «Филину» Ярослав Романчук. – А результат совершенно очевидно мы уже видим: из 100% полномочий, может быть, на 2% больше получит правительство или некое «всебелорусское собрание» либо другой орган госуправления. Это как раз тот случай, когда хрен редьки не слаще.





Фундаментальный вопрос для Беларуси в том, сколько полномочий будет в руках человека, а сколько у государства – и этот баланс не меняется в принципе. Поэтому, на мой взгляд, этот документ призван отвлечь внимание и имитировать политическую реформу. Я не вижу ни одного основания, по которому мог бы рекомендовать людям пойти и проголосовать за предложенный проект Конституции. Их просто нет.





Документ не оставляет ни одной капли надежды на то, что жить станет лучше – более того, по некоторым вопросам положение ухудшится. Например, я не увидел там положения, которое есть в действующей Конституции – о равенстве условий хозяйствования для субъектов частной и государственной собственности, этот важнейший элемент куда-то исчез. А если говорить об экономике как важнейшей части жизни граждан – этого блока я не увидел в тексте вообще, его выхолостили полностью.





Акцент сделан на систему принятия решений, распределения полномочий внутри органов госвласти, на вопросах безопасности, чем на том, что непосредственно касается и бьет по карманам каждого человека.





Зачем же нужна такая имитация? Столько копий ломали, чтобы что – обеспечить непонятно кому транзит власти? Это вторично.





Если будет Лукашенко I, Лукашенко II и дальше династия, царство от этого не станет демократией и свободным рынком. Эти подковерные игры не приводят к улучшению состояния нашей страны и, очевидно, не делают юрисдикцию Беларуси выгодной, привлекательной для денег, инвестиций, мозгов – всего того, что обеспечивает динамичное развитие страны и ее экономический рост.





Получилась Конституция, которая гораздо ближе к военному уставу, чем к Основному закону страны.





– Выводы, к которым вы пришли после анализа предложенных поправок, довольно пессимистичны, а экономический прогноз, что к 2025-му году Беларусь уверенно станет самой бедной страной Европы, и вовсе мрачен… Это неизбежный сценарий?





– Сейчас две самые бедные страны – это Молдова и Украина, мы пока еще их опережаем. Но если посмотреть на то, какие реформы сейчас проводит Молдова, и какая консолидация власти с каким курсом, то я совершенно четко уверен – если Санду пойдет этим путем, Молдову ждет достаточно динамичное развитие, будут плыть инвестиции, экспортная составляющая будет выше, в общем, Молдова начнет преодолевать последствия сверхцентрализации и олигархата, который у них был в течение последних 20 лет.





То же самое касается Украины: шатко-валко, с противоречиями, но, если не будет жесткого углубления конфликта с Россией, то все формы и схемы олигархата они уже испробовали, и приняли «Экономическую стратегию 2030». В случае реализации этого документа Украина будет уверенно опережать Беларусь по доходам на душу населения, по зарплате и другим важным показателям.





Не думаю, что за это время Литва, страны Балтии, Центральной и Восточной Европы «упадут» так, чтобы оказаться позади Беларуси. А исходя из того, что Беларусь сделала ставку на военный коммунизм, «омоноправо», самоизоляцию и «железный занавес» вокруг, изгнание из страны творческих, креативных, думающих людей – 2025-ый год взят еще с запасом, на деле Беларусь может стать самой бедной страной Европы несколькими годами раньше.





Белорусский Левиафан сидит и разрушает все вокруг, а все меры, которые принимаются властями – усугубить, ужесточить, загнать под плинтус – направлены на то, чтобы сохранить право 1-3% населения Беларуси, которое является бенефициарами «распорядителей и потребителей чужого». Но когда начнутся, а они начнутся, буксировки развития, проблемы с банками, бюджетом, с госпредприятиями, давление на курс – тогда и эти люди потеряют свои капиталы.

«Глобальный прилив экономики может закончиться уже к концу года»

Что бы ни предпринимали власти, деньги имеют свойство заканчиваться, а ЕС грозит пятым пакетом санкций. Что будет делать дальше прожорливый кадавр белорусского режима – продолжать «доить» Россию, давить на «12 миллионов ИПшников», либо искать другие пути?





– В 2021 году у Беларуси началось внешнеторговое везение: экспорт вырос почти на 35%, экспорт в ЕС удвоился, промышленность дала плюс 10%, – отмечает Ярослав Романчук. – Это на фоне сокращения притока иностранных инвестиций и стагнации розничной торговли, потребительского спроса, что говорит о том, что власть проедает внутренние ресурсы, те деньги, которые свалились на голову из-за благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках (нефтепродукты, металлы, химические удобрения, продукция деревообработки). Пока такая ситуация сохраняется, «день Ч» отдаляется: деньги есть, и их можно распределять на текущие нужды.





Можно, конечно, что-то продать, влезть в кредит, объяснять все ухудшения в экономике тем, что идет война и враги «душат Беларусь» до тех пор, пока часть людей верит в эту идеологическую чушь. Плюс есть фактор России, которая может оказывать поддержку бесконечно долго – не потому, что она щедра к Лукашенко, а потому, что щедра по отношению к тем российским номенклатурно-силовым кланам, которые работают вместе с белорусскими властями по дележке денег из российского бюджета…





Но рано или поздно, когда начнется корректировка монетарной политики Запада – Центрального банка Америки, Европейского центрального банка – и начнут сжимать денежное предложение, в первую очередь «посыплются» те страны, у которых очень серьезный долг в валюте и которые не имеют устойчивых рынков сбыта и устойчивой экономики. Беларусь будет в числе первых, кто это прочувствует. Лодка белорусской экономики пока поднимается вместе с приливом глобальной экономики, но он может закончиться уже к концу этого года.



