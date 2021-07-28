МФК по-прежнему прогнозирует общемировой рост в 2021 году в 6%. Но корпорация улучшила прогноз по развитым экономикам на 0,5%. Соответственно, на столько же понижен прогноз для растущих рынков и развивающихся стран.





Эксперты организации считают, что пандемия коронавируса стала причиной падения показателя по доходам на душу населения в странах с развитой экономикой на 2,8% в год. Для формирующихся рынков и развивающихся экономик потери составили 6,3% в годовом масштабе (кроме КНР).