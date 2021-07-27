







«Мебель должны привезти еще несколько месяцев назад. Менеджеры просили подождать. А потом двери компании "Фасад маркет" закрылись», - так начинается сюжет, в котором есть комментарий и представителей гродненской фабрики». «Прокуратура проводит проверку по факту масштабного обмана. Ущерб исчисляется миллиардами, а число пострадавших – тысячами! Все они заказали у посредника кухни известной марки, но в итоге остались и без мебели, и без денег».





Клиенты фирмы "Фасад маркет" уверены – их просто водят за нос. А масштабная мебельная афера разыграна как по нотам, пишет s13.ru.





- Меня данная ситуация напрягла еще в декабре месяце. Я выяснила, что эта кухня даже не была заказана.





- Схема изначально жульническая. Потому что деньги не поступали, которые я передавал в "Фасад маркет".





Не дожидаясь окончания прокурорской проверки, люди начали собственное расследование. И уже выяснили, что за реализацией белорусских кухонь в России стоит некто Сергей Обухов.





- Вообще инвестор у них Обухов, и все дороги ведут к нему.





Белорусская мебельная фабрика "Зов" сотрудничает с Сергеем Обуховым напрямую. Обухову же принадлежит "Фасад маркет", а, возможно, и еще несколько подобных фирм. В одном договоре менеджеры иногда ставили сразу несколько разных печатей!





Мы прошли по нескольким адресам. По словам сотрудников соседних офисов, представители белорусского производителя мебели давно не появлялись.





Этот магазин еще месяц назад торговал кухнями под вывеской "Фасад маркет". Сегодня здесь – те же интерьеры. А вот название – уже другое. Индивидуальный предприниматель уверяет, что ни он, ни его партнеры никакого отношения к афере не имеют. Купили готовый бизнес и продолжают, как ни в чем не бывало, торговать кухнями "Зова".





Когда одна из пострадавших узнала среди присутствующих менеджера "Фасад маркета" Ирину, та просто сбежала.





В руководстве производителя мебели фабрики "Зов" – она находится в белорусском Гродно – говорят, что пострадали сами.





"Мы столкнулись с нечестностью компании "Фасад маркет", которая собирала предоплату с людей, и почему-то деньги до фабрики не доходили. Юридически мы не несем ответственность, морально, мы, естественно, несем ответственность", – рассказал коммерческий директор группы компаний "Зов" Владимир Зуховицкий.





Расставить все точки над i в этом запутанном деле предстоит следователям. Но уже сейчас понятно, что пострадавших от действий посредников тысячи. А ущерб может исчисляться миллиардами.