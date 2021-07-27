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Певица Вера Брежнева будет судиться с торговым домом "Полесье"

Российская певица Вера Брежнева будет судиться с торговым домом "Полесье" ради взыскания компенсации "в связи с нарушением исключительного права на объекты смежных прав", сообщается на сайте Верховного суда Беларуси.


Иск подан от имени Киперман Веры Викторовны (настоящее имя певицы Веры Брежневой) и Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП), пишет Сматрпресс. Заседание в Верховном суде должно пройти 6 октября. 

Как рассказали Onliner в БОАИП, организация "инициировала исковое производство в отношении "Торгового дома "Палессе" в интересах правообладателя, правами которого ведется управление, в связи с выявленным со стороны БОАИП фактом незаконного использования фонограммы".

В универсаме "Палессе" не знают о чем речь. 
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