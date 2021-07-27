



Облигации выпущены компанией "Интеллект-Лизинг", номинальная стоимость составляет 10 тыс. юаней, объем выпуска - 120 штук. Дата начала обращения облигаций - 15 июля 2021-го, дата окончания - 25 марта 2041 года.





Согласно данным компании, пишет Смартпресс, общий объем двух выпусков составляет 2,4 млн юаней ($369,2 тыс. в эквиваленте) с доходностью 12% годовых. Объем каждого выпуска - 1,2 млн юаней, номинальная стоимость одной бумаги - 10 тыс. юаней, количество облигаций в выпуске - 120 штук.





ООО "Интеллект-Лизинг" учреждено в августе 2004 года. Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей Haval, Chery, ГАЗ, Renault, Lada, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Geely, KIA, Hyundai. Ранее компания выпускала облигации, номинированные в российских рублях и долларах США.



