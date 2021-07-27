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Белорусская компания "Интеллект-Лизинг" выпустила облигации в китайских юанях

В депозитарную систему Беларуси 23 июля впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях, говорится в сообщении Республиканского центрального депозитария ценных бумаг.


Облигации выпущены компанией "Интеллект-Лизинг", номинальная стоимость составляет 10 тыс. юаней, объем выпуска - 120 штук. Дата начала обращения облигаций - 15 июля 2021-го, дата окончания - 25 марта 2041 года.

Согласно данным компании, пишет Смартпресс, общий объем двух выпусков составляет 2,4 млн юаней ($369,2 тыс. в эквиваленте) с доходностью 12% годовых. Объем каждого выпуска - 1,2 млн юаней, номинальная стоимость одной бумаги - 10 тыс. юаней, количество облигаций в выпуске - 120 штук. 

ООО "Интеллект-Лизинг" учреждено в августе 2004 года. Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей Haval, Chery, ГАЗ, Renault, Lada, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Geely, KIA, Hyundai. Ранее компания выпускала облигации, номинированные в российских рублях и долларах США.
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