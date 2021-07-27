+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов

Завод немецкого автопроизводителя BMW в городе Регенсбург вынужден приостановить свою работу из-за недостатка полупроводниковых микрочипов. Об этом сообщила пресс-секретарь BMW изданию Automobilwoche.


Завод не будет работать в течение следующей недели, пишет tech.liga.net, потом начнется недельная летняя пауза.

Как отмечает DW, ранее четыре дня вынужденно не работал завод BMW в Лейпциге. А на следующей неделе он также будет закрыт из-за летней паузы.

BMW заявлял о проблемах с производством из-за недостатка полупроводниковых чипов. Кроме заводов в Лейпциге и Регенсбурге, дефицит этих материалов наблюдается также на заводах BMW в Дингольфинге, в английском Оксфорде, а также на заводах Magna Steyr в Австрии и VDL Nedcar в Нидерландах, которые производят автомобили BMW на условиях подряда.

О глобальном дефиците микросхем автопроизводители сообщали еще в декабре 2020 года. Это приводило к задержкам в производстве на фоне роста спроса на электронику. О причинах читайте тут. С 2021 года ряд автопроизводителей – Renault, Tesla, Honda и Nissan заявили о сокращении или приостановке производства из-за дефицита. В мае 2021-го в компании AlixPartners подсчитали, что из-за дефицита производители потеряют $110 млрд дохода. На прошлой неделе Daimler заявил, что снизит производство и продажи автомобилей из-за глобального дефицита микросхем.
Источник: Юрий Тарасовский
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]