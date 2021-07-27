Нулевые пошлины на электромобили могут продлить до конца 2023 года









Таким образом, комиссия может продлить действие нулевой пошлины на импорт электромобилей на территорию Евразийского экономического союза еще на два года, передает Интерфакс-Запад.





Как говорится в материалах на сайте комиссии, пишет АФН, с такой инициативой в ЕЭК обратилась Беларусь.





«По мнению белорусской стороны, введение предлагаемой меры будет способствовать созданию условий для формирования рынка электромобилей в республике Беларусь и государствах-членах ЕАЭС как основы для следующего этапа развития электрического транспорта - организации производства электромобилей, увеличению количества объектов зарядной инфраструктуры, стимулированию использования экологически чистого автотранспорта для улучшения экологической обстановки в крупных городах», - говорится в пояснении к проекту решения совета ЕЭК.





В ЕАЭС уже действует нулевая ставка импортной пошлины в отношении легковых автомобилей с электрическим двигателем. Она была введена решением совета ЕЭК от 16 марта 2020 года на срок до конца 2021 года и распространяется на ввоз электромобилей как юридическими, так и физическими лицами.