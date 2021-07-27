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МАЗ не сможет продать свои автобусы в украинский Николаев

Горсовет Николаева отменил тендер на закупку новых низкопольных автобусов на ориентировочную сумму до EUR4,5 млн, на победу в котором претендовал белорусский МАЗ.

Об этом свидетельствует объявление от 23 июля в онлайн-версии Официального вестника ЕС. Причиной отмены указано отклонение всех заявок на участие в тендере.

Закупка планировалась в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", реализуемой совместно с Европейским инвестиционным банком. Тендер был объявлен в марте текущего года, планировалась закупка автобусов, включая основные и расходные запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта, и сопутствующие услуги.

Раскрытие тендерных предложений состоялось 31 мая.

По информации корпорации "Эталон", заявки на участие в тендере подали Черниговский автозавод и украинский дилер Минского автобусного завода - компания "Современные грузовики". 

В то же время в горсовете Николаева ранее сообщали, что новый тендер решено объявить из-за санкций, под которые попал МАЗ.

"Победителем по всем требованиям тендера выходит представитель компании МАЗ в Украине. Однако из-за санкций, наложенных Европейским Союзом на белорусские предприятия, было принято решение объявить новый тендер и пригласить больше участников", - пояснялось в сообщении горсовета.

В корпорации "Эталон" предположили, что в новом тендере вместо белорусских будут уже, например, турецкие автобусы, которые будет предлагать та же украинская компания-дилер.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" - финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах.
Источник: interfax.by
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