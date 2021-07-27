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В Минске начался суд по коррупционному "сахарному делу"

В Минске начался суд по коррупционному "сахарному делу".

В Минске начался суд по коррупционному "сахарному делу"
Обвиняемых 10 человек (двое из них — под домашним арестом). Среди них — бывшие директора сахарных комбинатов. Процесс проходит в суде Заводского района.

О "сахарном деле" стало известно в начале 2020 года. Тогда исчезли директора четырёх сахарных заводов — предприятий в Городее (Михаил Криштапович), Слуцке (Николай Прудник), Скиделе (Дмитрий Егоров) и Жабинке (Виктор Миронов). 

После директоров пропал руководитель "Белорусской сахарной компании" Дмитрий Кириллов. Позже стало известно, что они задержаны. Михаила Криштаповича сняли в Гродно с самолёта, который летел в Мюнхен.

4 февраля во время посещения Добруша Александр Лукашенко заявил, что "они создали в Москве" прокладку — "торговый дом" и "поставили туда своих [людей]", а потом "с заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар". 

Дальше увеличивалась цена на сахар и его продавали на рынке, а разницу, которая получалась, "взятками отдавали директорам заводов". Такой была версия Лукашенко. Он ещё добавил, что попались и "с погонами люди".
Источник: euroradio.fm
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