



Исполнительный комитет Международного валютного фонда принял решение о распределении между государствами 650 млрд долларов. Средства предназначаются для восстановления экономик 192 стран после пандемии. Это будет сделано за счёт эмиссии СДР (специальных чеков, которые можно обменять на валюту).





Распределение происходит в соответствии с квотой стран: в Беларуси она 0.14%, в США — 16%. Беларусь может получить 950 миллионов долларов.





Политик прокомментировал «Нашай Ніве», что это «комплексный вопрос». Для этого необходимо разобраться в деталях.





«Во-первых, что такое СДР? Это такая ценная бумага, которая может храниться только на счету страны в отделе СДР в МВФ. Доступ к распоряжению этим счетом есть у представителей страны в МВФ. Частные лица и организации не могут участвовать в сделках по СДР — только МВФ, страны-участницы и несколько наднациональных банков. Во-вторых, обмен и использование СДР. Это тот случай, когда сказать просто недостаточно», — объяснил Латушко.





Глава НАУ рассказал, что есть два способа обмена СДР на деньги. В первом случае нужно «обратиться в Центральный банк одной из тех стран, валюта которой входит в корзину СДР (евро, доллар, фунт, иена и юань), по номинальному курсу, или как кредит». Как он отметил, сейчас процент за пользование составляет 0.5% в год по сравнению с 7-8%, которые Беларусь платит по облигациям.





«С первыми тремя странами (он имеет в виду ЕС, США, Великобританию, есть ещё и Япония — прим. Ред.) все ясно, но китайцы могут обменять», — считает Латушко.





Во втором случае можно продать СДР любому члену МВФ, который захочет купить.





«В этом случае департамент СДР просто фиксирует факт перехода СДР со счета одной страны на счет другой страны — примерно, как вы в банке делаете перевод, получаете платежки, и с ними, как с доказательством оплаты, забираете товар», — рассказал глава НАУ.





Таким образом, Латушко отметил, что появляется много неподконтрольных вариантов, «например, Катар и так далее. Так еще и цена продажи может не быть номинальной для дополнительной стимуляции сделки».





«Если не предпринять мер по прекращению доступа белорусского правительства к СДР — счету Беларуси в МВФ, расход этих средств — это вопрос времени», — резюмировал глава НАУ.





Также Павел Латушко утверждает, что «правительство Лукашенко не признано членами МВФ и временно должно быть отстранено от распоряжения счетами Беларуси. Чтобы обойти это ограничение, правительству придется сделать так, чтобы его признали, а это маловероятно».





Кстати, весной 2020-го года белорусский Нацбанк просил у МВФ 900 млн. долларов на помощь с коронавирусом. Но там отказали. Деньги могли быть даны только под гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности.





Тогда же Лукашенко обвинял европейцев и американцев в том, что они никак не помогли.









Всего за период членства МВФ предоставил Беларуси поддержку на общую сумму около 3,8 млрд. долларов США.







