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На бирже подорожали все валюты

Торги на БВФБ во вторник завершились ослаблением белорусского рубля сразу по всем фронтам. Валютная корзина подорожала на 0,26% и покинула минимум за 8 месяцев.

Курс доллара поднялся на 0,0028 BYN до 2,5224 BYN/USD.

Доллар укрепляется второй день. Суммарно его курс за это время вырос на 0,0088 BYN, а в минувшую пятницу курс доллара снижался до минимума за 37 дней.

Курс евро подрос всего на 0,0018 BYN до 2,9721 BYN/EUR.

За два дня стоимость евро поднялась на 0,0124 BYN, а до этого европейская валюта летела вниз десять дней подряд, растеряв за время полёта 0,0924 BYN и оказавшись ниже минимума за 11 месяцев. 

Курс российского рубля подскочил на 0,0152 BYN до 3,4162 BYN/100 RUB до максимума за полторы недели, а ещё вчера рубль РФ находился на минимуме почти за три месяца.

Итоги недели 19-23 июля на валютном рынке РБ

Вторую неделю подряд белорусский рубль завершает укреплением ко всем валютам:

курс доллара −0,0202 BYN (−0,80%) на минимуме за 37 дней;
курс евро −0,0322 BYN (−1,08%) на минимуме за 337 дней;
курс российского рубля −0,0075 BYN (−0,22%);
корзина валют −0,56% на минимуме за 249 дней.

Московская биржа

Российский рубль сегодня укрепляется к доллару и евро на бирже в Москве. 

Центробанк решил понизить официальный курс доллар на завтра на 25 копеек до 73,8471 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра упал на 33 копейки до 86,9919 RUB/EUR.
Источник: select.by
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