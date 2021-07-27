На бирже подорожали все валюты

Курс доллара поднялся на 0,0028 BYN до 2,5224 BYN/USD.





Доллар укрепляется второй день. Суммарно его курс за это время вырос на 0,0088 BYN, а в минувшую пятницу курс доллара снижался до минимума за 37 дней.





Курс евро подрос всего на 0,0018 BYN до 2,9721 BYN/EUR.





За два дня стоимость евро поднялась на 0,0124 BYN, а до этого европейская валюта летела вниз десять дней подряд, растеряв за время полёта 0,0924 BYN и оказавшись ниже минимума за 11 месяцев.





Курс российского рубля подскочил на 0,0152 BYN до 3,4162 BYN/100 RUB до максимума за полторы недели, а ещё вчера рубль РФ находился на минимуме почти за три месяца.





Итоги недели 19-23 июля на валютном рынке РБ

Вторую неделю подряд белорусский рубль завершает укреплением ко всем валютам:





курс доллара −0,0202 BYN (−0,80%) на минимуме за 37 дней;

курс евро −0,0322 BYN (−1,08%) на минимуме за 337 дней;

курс российского рубля −0,0075 BYN (−0,22%);

корзина валют −0,56% на минимуме за 249 дней.





Московская биржа

Российский рубль сегодня укрепляется к доллару и евро на бирже в Москве.





Центробанк решил понизить официальный курс доллар на завтра на 25 копеек до 73,8471 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра упал на 33 копейки до 86,9919 RUB/EUR.